Tko je Darijana Filipović?

Darijana Filipović jedno je od glavnih političkih imena izborne večeri u Bosni i Hercegovini. Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH prema preliminarnim rezultatima nalazi se na prvom mjestu, zbog čega je njezino ime dospjelo u središte pozornosti i šire regionalne javnosti.

Kako smo ranije objavili, nakon obrade 80 posto biračkih mjesta Filipović je imala 48,19 posto glasova, odnosno 92.854 glasa. U međuvremenu su objavljeni i noviji preliminarni podaci prema kojima je, nakon obrade više od 91 posto biračkih mjesta u Federaciji BiH, Filipović imala više od 104 tisuće glasova, osjetno više od svojih protukandidata.

Podsjetimo, na čelu HDZ-a BiH nalazi se Dragan Čović, koji stranku vodi od 2005. godine, a i sam je u dva mandata bio hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, od 2002. do 2005. te od 2014. do 2018. godine.

Posljednji, odnosno aktualni hrvatski član Predsjedništva BiH prije izbora 2026. godine je Željko Komšić iz Demokratske fronte, koji je na izborima 2022. osvojio 227.540 glasova i pobijedio kandidatkinju HDZ-a BiH Borjanu Krišto, koja je dobila 180.255 glasova. Njegov izbor godinama je predmet političkih prijepora jer HDZ BiH i dio hrvatskih političkih predstavnika tvrde da Komšić mandate dominantno osvaja zahvaljujući glasovima bošnjačkih birača iz Federacije BiH te da zbog toga nema izborni legitimitet većine hrvatskog biračkog tijela.

No tko je zapravo Darijana Filipović, političarka koja je godinama prisutna u institucijama Bosne i Hercegovine, ali široj javnosti u Hrvatskoj dosad nije bila među najprepoznatljivijim političkim imenima?

Rođena u Mostaru, odrasla u Stocu

Darijana Filipović rođena je 26. siječnja 1987. godine u Mostaru, a odrasla je u Stocu, gdje je završila Opću gimnaziju. Nakon srednje škole upisala je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, gdje je studirala poslovnu ekonomiju i menadžment. Njezino djetinjstvo i odrastanje snažno su vezani uz Stolac, a tijekom ratnih godina prošla je i iskustvo izbjeglištva i povratka. Kasnije je svoj profesionalni i politički život nastavila graditi u Mostaru.

Filipović nije novo ime na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Njezin politički put počeo je kroz stranačku mladež, a od 2011. do 2015. godine bila je tajnica Mladeži Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanske županije. Od 2012. do 2015. obnašala je i dužnost tajnice Županijskog odbora HDZ-a BiH HNŽ-a. Nakon toga njezin politički uspon nastavlja se i na višim stranačkim razinama. Postala je članica Predsjedništva HDZ-a BiH te tajnica stranke za organizaciju i članstvo. Od 2019. godine nalazi se na jednoj od najviših funkcija u stranci - dopredsjednica je HDZ-a BiH.

U parlamentima više od desetljeća

Paralelno sa stranačkim napredovanjem gradila je i parlamentarnu karijeru. Od 2014. do 2018. godine bila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga izabrana je u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje djeluje na državnoj razini. Mandat je ponovno osvojila i na izborima 2022. godine. Na tim je izborima kao nositeljica državne liste u svojoj izbornoj jedinici osvojila 24.653 glasa. Tijekom parlamentarnog rada uključena je u više važnih tijela koja se bave ustavnopravnim pitanjima, vanjskom politikom i međunarodnim odnosima.

Bila je uključena i u rad parlamentarnih izaslanstava Bosne i Hercegovine u međunarodnim institucijama. Najveći politički iskorak u njezinoj dosadašnjoj karijeri dogodio se u travnju 2026. godine. Na proširenim sjednicama Predsjedništva i Središnjeg odbora HDZ-a BiH u Mostaru donesena je odluka da upravo Darijana Filipović bude kandidatkinja stranke za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluka o njezinoj kandidaturi donesena je jednoglasno. Time je Filipović prvi put ušla u izravnu utrku za jednu od najviših političkih funkcija u državi. Njezina kandidatura označila je i svojevrsni generacijski iskorak unutar HDZ-a BiH, s obzirom na to da je iza sebe već imala dugogodišnje iskustvo u parlamentima i vrhu stranke, ali do tada nije bila kandidatkinja za Predsjedništvo BiH.

"Iza mene je 16 godina političkog iskustva"

Tijekom kampanje Filipović je u više navrata govorila o vlastitom političkom i životnom putu. Isticala je da je diplomirana ekonomistica te da iza sebe ima 16 godina političkog iskustva. Podrijetlom je iz Stoca, dok danas sa suprugom živi u Mostaru, gradu u kojem je studirala i nastavila graditi profesionalnu i političku karijeru. U kampanji je posebno naglašavala pitanje ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Poručivala je kako Hrvati ne trebaju odlučivati umjesto drugih, ali ni drugi umjesto Hrvata. Pitanje političkog predstavljanja Hrvata bilo je jedno od središnjih pitanja njezine kampanje. HDZ BiH već godinama inzistira na promjenama izbornog sustava koje bi, prema njihovom stavu, trebale omogućiti da hrvatski član Predsjedništva BiH bude izabran pretežito glasovima hrvatskog biračkog tijela.

To pitanje već godinama izaziva snažne političke prijepore u Bosni i Hercegovini, a Filipović ga je tijekom kampanje postavila među svoje glavne političke prioritete. Uz to je govorila i o europskom putu Bosne i Hercegovine, gospodarskom razvoju, ostanku mladih te potrebi za stabilnijim političkim odnosima u zemlji. Jedna od tema koje je često isticala bila je i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Poručivala je kako mladima nije dovoljno govoriti da ostanu, već im treba osigurati uvjete zbog kojih će u zemlji željeti graditi život i karijeru.

Govorila je i o gospodarskom razvoju, boljoj prometnoj povezanosti, sigurnijem poslovnom okruženju te europskim integracijama. Kampanju je pritom pokušala graditi i na porukama okupljanja te smanjenja političkih podjela.

Od stranačke mladeži do vrata Predsjedništva BiH

U svakom slučaju, politički put Darijane Filipović išao je postupno - od rada u stranačkoj mladeži, preko županijske organizacije i Predsjedništva HDZ-a BiH, pa sve do federalnog i državnog parlamenta. Dugogodišnji rad unutar stranačke infrastrukture doveo ju je i do pozicije dopredsjednice HDZ-a BiH, a potom i do kandidature za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim rezultatima izbora, Filipović se nalazi na prvom mjestu u toj utrci. Ako takav odnos glasova potvrde i konačni službeni rezultati, bio bi to uvjerljivo najveći politički uspjeh u njezinoj dosadašnjoj karijeri.