Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i nekadašnji igrač Hajduka Ante Rebić privukao je pozornost tijekom subotnje šetnje središtem Zagreba. Nogometaš je snimljen na Cvjetnom trgu, gdje je uživao u društvu dviju žena i jednog muškarca.

Rebić se posljednjih mjeseci rijetko pojavljuje u javnosti, a njegov dolazak na popularnu zagrebačku špicu nije prošao nezapaženo.

Odbio Hajdukovu ponudu i ostao bez kluba

Rebić je nedavno proslavio 33. rođendan, a njegova nogometna budućnost i dalje je neizvjesna. Od početka srpnja, kada mu je istekao ugovor s Hajdukom, ima status slobodnog igrača.

U dresu splitskog kluba proveo je jednu sezonu, tijekom koje je upisao 30 službenih nastupa i postigao sedam pogodaka.

Iako je Hajduk pokazao interes za nastavak suradnje, do dogovora nije došlo. Prema ranijim informacijama, splitski klub ponudio mu je novi ugovor vrijedan između 400 i 500 tisuća eura godišnje, no Rebić je odlučio odbiti ponudu.

Navodno presudni razlog nisu bili financijski uvjeti, nego njegovo nezadovoljstvo sportskom politikom kluba i smjerom u kojem se Hajduk razvijao.

Spominjao se povratak u Italiju

Nakon rastanka s Hajdukom pojavile su se informacije o mogućem nastavku karijere u Italiji, gdje je Rebić proveo značajan dio svoje nogometne karijere.

Kao potencijalni novi klubovi spominjali su se Frosinone i Salernitana, a nagađalo se i o ponudama koje su dosezale milijun eura godišnje.

Međutim, nijedan od tih transfera nije realiziran pa je nekadašnji hrvatski reprezentativac i dalje bez klupskog angažmana.

Hoće li se Rebić uskoro vratiti profesionalnom nogometu ili će njegova stanka potrajati, zasad nije poznato.