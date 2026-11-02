Tko je čovjek u središtu USKOK-ove akcije? HDZ-ovac na funkciji u bolnici, istražitelji sumnjaju na mito i namještanje poslova

Vladimir Ovčarić, voditelj Službe za tehničko-uslužne djelatnosti Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, jedan je od osumnjičenih u današnjoj akciji USKOK-a zbog korupcije. Osim bolničke funkcije, Ovčarić je aktivan i u lokalnoj politici, a obnaša i dužnosti u Lovačkom društvu Krapina, javlja Index.

Kako pokazuju službeni izborni rezultati Grada Krapine, Ovčarić je na izborima za vijeća mjesnih odbora u svibnju 2025. bio nositelj zajedničke liste HDZ-a i Zagorske stranke za Mjesni odbor Podgora.

Bio je nositelj HDZ-ove liste, postao potpredsjednik mjesnog odbora

Njegova lista osvojila je 291 glas, odnosno 42.61 posto, i tri mjesta u sedmeročlanom vijeću mjesnog odbora. Uz Ovčarića, izabrani su Slavko Vincelj i Marijo Družinec.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 2025. Ovčarić je izabran za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Podgora, dok je za predsjednika izabran Tomislav Pernjek sa SDP-ove liste, objavio je tada portal Sjever.hr.

Tajnik je Lovačkog društva Krapina

Ovčarić je aktivan i u Lovačkom društvu Krapina. Prema javno dostupnim podacima, naveden je kao tajnik društva i jedna od osoba ovlaštenih za njegovo zastupanje.

Na službenim stranicama društva nalazi se i među članovima izvršnog odbora, a naveden je i na popisu matičnih članova društva, javlja Index.

Bio je i predsjednik bolničkog DVD-a

Ovčarić je ranije bio predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Opće bolnice Zabok. Njegovo ime nalazi se u podacima Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, dok se iz javno dostupnih podataka može vidjeti da mu je ta funkcija prestala 11. ožujka 2020. godine.

U bolnici radi dugi niz godina. Još 2012. godine spominjao se kao voditelj tehničko-uslužne službe, kada je s policijom sudjelovao u projektu postavljanja upozorenja protiv provala u automobile na bolničkom parkiralištu.

Bio je u povjerenstvu za natječaj za bolnički kiosk

Posebno su zanimljivi i službeni zapisnici Upravnog vijeća bolnice. Iz zapisnika sa sjednice održane 10. listopada 2024. proizlazi da je Ovčarić imenovan u tročlano povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup bolničkog prostora i zemljišta.

Natječaj se odnosio na prostor za postavljanje aparata za tople i hladne napitke te zemljište za postavljanje objekta brze prehrane.

Prema odluci Upravnog vijeća, povjerenstvo je bilo zaduženo za pripremu natječaja, otvaranje i pregled ponuda te predlaganje odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ovčarić je, prema zapisniku iz ožujka 2025., imenovan i u povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup parkirnih mjesta u bolničkoj garaži.

Ti dokumenti potvrđuju da je Ovčarić imao ulogu u provođenju bolničkih natječaja. Zasad, međutim, nije službeno potvrđeno jesu li upravo ti postupci predmet aktualne istrage.

Za što ga se sumnjiči?

Podsjetimo, kako je ranije objavio Index, Ovčarića se sumnjiči da je od osuđenika primao nekoliko stotina eura mita kako bi im omogućio da izbjegnu rad za opće dobro koji su morali odraditi u bolnici.

Istražitelji sumnjaju i da je pogodovao tvrtkama pri dobivanju poslova. U jednom slučaju tvrtka je navodno dobila novi posao uz obrazloženje da joj je od prethodnih radova ostalo neutrošenog kamena, zbog čega je mogla ponuditi nižu cijenu.

Prema informacijama Indexa, istražuje se i dodjela ugovora za bolnički kiosk vlasniku uslužnog obrta s kojim je Ovčarić bio blizak. Sumnja se da je kiosk zapravo vodio sam Ovčarić i ostvarivao zaradu od njegova prometa.

Provjeravaju se i navodi da su bolnički zaposlenici obavljali radove na njegovim privatnim nekretninama.

Prema neslužbenim informacijama, akcijom USKOK-a obuhvaćeno je osam osoba. Policija provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Osijeka.

Iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana potvrdili su da je policija zatražila dokumentaciju koja se odnosi na jednog zaposlenika. Poručili su da surađuju s istražiteljima, ali da zbog istrage koja je u tijeku ne mogu komentirati medijske navode.