Nesvakidašnje scene koje su ove subote obilježile Split dobile su još jedan zanimljiv nastavak na društvenim mrežama. Mario Lolić, nezavisni gradski vijećnik izabran s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, objavio je fotografiju na kojoj se vidi Bojan Ivošević kako s laptopa pušta glazbu tijekom prosvjeda koji se odvijao ispred njegova stana.

Lolić je, naime, bio u društvu bivšeg splitskog dogradonačelnika dok su se ispred njegova doma okupili Dražen Keleminac i njegovi pristaše. Sudeći prema njegovoj objavi, dvojica vijećnika subotnje su prijepodne provela u prilično opuštenoj atmosferi.

"Popili kavu, sunčali se na ovom predivnom našem suncu, slušali lipu glazbu. Zen subotom", napisao je Lolić na društvenim mrežama. Uz objavu je priložio i fotografiju Ivoševića za laptopom, s kojeg je tijekom prosvjeda puštao glazbu i druge zvučne sadržaje.

Keleminac sa svojim pristašama stigao pred Ivoševićev stan

Podsjetimo, u subotu, 21. studenoga, na splitskom Kruševića gumnu održan je prosvjed Autohtone – Hrvatske stranke prava, koju predvodi Dražen Keleminac. Organizatori su ranije najavili okupljanje na Narodnom trgu, odnosno Pjaci, između 10 i 10.30 sati, nakon čega je bio predviđen odlazak prema Ivoševićevu stanu. Početak prosvjeda ispred njegova doma najavljen je za 11 sati.

Keleminac i njegovi pristaše kao povod okupljanju naveli su Ivoševićev odnos prema novinaru Borisu Dežuloviću, ali i njegove navodne postupke prema političkim protivnicima. U pozivu na prosvjed poručili su da mu žele uzvratiti istom mjerom, optužujući ga da je ranije prosvjedovao pred domovima političkih neistomišljenika.

Uoči okupljanja oglasila se i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, koja je najavila snimanje mjesta održavanja javnog okupljanja i prilaznih pravaca. Policija je navela da je okupljanje prijavljeno u vremenu od 10.30 do 14 sati.

Umjesto rasprave, s laptopa su odjekivale pjesme i reklame za hemoroide

No, ono što se dogodilo ispred Ivoševićeva stana privuklo je posebnu pozornost javnosti.

Bojan Ivošević odlučio je prosvjednicima odgovoriti na prilično neobičan način. Umjesto izravne verbalne rasprave, sa svojeg je prozora puštao različite glazbene sadržaje, reklame i političke govore. Tako su se tijekom okupljanja mogle čuti pjesme Plavog orkestra, rock-glazba, glazba karakteristična za cirkuske predstave, ali i reklame za hemoroide. Među puštenim sadržajima bili su i govori prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Glazbeni repertoar bio je očita ironija na račun okupljenih, a Ivošević je prosvjednike na kraju ispratio pjesmom "Odlazi cirkus" Đorđa Balaševića.

Upravo je dio te nesvakidašnje atmosfere zabilježio Mario Lolić, koji je bio uz Ivoševića i potom na društvenim mrežama objavio njegovu fotografiju za laptopom.

Ivošević: "To je kao da laješ na Mjesec"

Nakon odlaska prosvjednika Ivošević je komentirao događaj, naglasivši da prosvjede smatra legitimnim načinom izražavanja mišljenja, ali da ne vidi politički smisao okupljanja ispred doma oporbenog vijećnika. Takvo je prosvjedovanje usporedio s lajanjem na Mjesec, poručivši da oporba ne može donositi odluke koje bi prosvjednicima promijenile svakodnevni život.

Istodobno je kritizirao organizatore jer se, prema njegovu mišljenju, nisu bavili aktualnim političkim pitanjima u Splitu, uključujući prijepore oko organizacije Adventa i trošenja javnog novca. Ivošević je ustvrdio i da se ljudi koji zastupaju takve ideje ne trebaju bojati, već im se treba suprotstaviti osmijehom i vjerom u institucije.

Osvrnuo se i na vlastitu političku budućnost, poručivši da se, nakon što su se politički akteri iz Zagreba počeli baviti njime, možda i sam treba početi baviti politikom na nacionalnoj razini.

Lolićeva fotografija otkrila atmosferu s druge strane prozora

Zanimljivo je da je Ivošević još prije tjedan dana, kada je prosvjed najavljen, pozvao građane da na Kruševića gumnu dođu pogledati besplatan cirkus. Organizatorima je poručio da ne kasne jer u podne mora biti na Bačvicama, a objavu je zaključio napomenom da nema interfon. Današnji događaji pokazali su da je bivši splitski dogradonačelnik svoju najavu ironičnog dočeka odlučio provesti u djelo.

A dok su Keleminac i njegovi pristaše prosvjedovali ispred zgrade, s druge strane prozora, uz laptop, kavu i glazbu, društvo Ivoševiću pravio je upravo Mario Lolić. Njegova fotografija i kratka objava tako su javnosti pokazale kako je izgledao dio subotnjeg prijepodneva u Ivoševićevu društvu.

"Zen subotom", zaključio je Lolić.