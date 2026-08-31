Tko je bila Kristina Kovačević Hitrec? Majka šestero djece, humanitarka i žena iza popularnog Maminog bloga

Hrvatsku je potresla vijest o smrti Kristine Kovačević Hitrec.

Kristina Kovačević Hitrec godinama je bila jedno od prepoznatljivijih lica hrvatske blogerske scene, ponajprije zahvaljujući Facebook stranici Mamin blog, na kojoj je otvoreno pisala o majčinstvu, obitelji i svakodnevnim izazovima roditeljstva.

Njezine objave pratilo je više od 100 tisuća ljudi, a velik dio sadržaja temeljila je upravo na vlastitom iskustvu majke velike obitelji. Imala je šestero djece, a najmlađe je rodila u travnju ove godine.

Ipak, njezino djelovanje nije ostalo samo u okvirima društvenih mreža. Kovačević Hitrec tijekom godina uključivala se u brojne humanitarne akcije, zbog čega je dobila i nagradu "Ponos Hrvatske".

Posebno je bila aktivna nakon razornog potresa na Banovini, kada je sudjelovala u organiziranju pomoći stanovništvu pogođenih područja, prikupljanju donacija i njihovoj dopremi.

Njezin humanitarni angažman zabilježen je i u službenim dokumentima. Grad Zlatar 2022. godine naveo ju je kao humanitarku koja je putem Maminog bloga pomagala potrebitima, sudjelovala u koordinaciji pomoći za Sisačko-moslavačku županiju te se uključila u pomaganje izbjeglicama iz Ukrajine. Iste godine Grad joj je dodijelio priznanje za pomoć u akciji "Velikim srcem za topli dom".

Željela je veliku obitelj

O privatnom životu i svom iskustvu majčinstva Kovačević Hitrec svojedobno je otvoreno govorila i u emisiji Nedjeljom u dva. Ispričala je kako je mlada postala majka te da je velika obitelj bila nešto o čemu je dugo maštala.

"Meni je sve ovo normalno. To je moja svakodnevica, za drugo ne znam. Svaki dan se nosim s novim izazovima u majčinstvu, kao i sve majke. Mlada sam postala mama i željela sam više djece. Ja samo želim biti mama i želim veliku obitelj. Mirnu, staloženu", govorila je.

Želja za velikom i povezanom obitelji, otkrila je tada, bila je povezana i s njezinim vlastitim odrastanjem.

"Uvijek sam maštala o tome. Puno ljubavi, puno djece. Željela sam stvoriti nešto što nisam imala u djetinjstvu", ispričala je.

Otvoreno je govorila i o teretu svakodnevice koji nosi majčinstvo šestero djece. Kazala je kako u obitelji ima jači autoritet te da, premda joj suprug pomaže, velik dio odgovornosti ostaje na njoj.

O vlastitom djetinjstvu govorila je vrlo osobno

Jedan od osobnijih dijelova njezina javnog istupa odnosio se upravo na djetinjstvo i način na koji su iskustva iz tog razdoblja oblikovala njezin kasniji život.

"Djetinjstvo i život nas formira. Naše osobine dolaze od ranog djetinjstva. Ono što mi želimo i pogledi na život kreću od kuće. Nisam osjetila ljubav, pažnju i zajedništvo. Zato sam htjela to stvoriti", rekla je.

Priznavala je pritom da stvaranje obitelji kakvu sama nije imala nije uvijek bilo jednostavno.

"Ali kada nešto nisi osjetio, ne znaš kako to stvoriti. Sada mislim da sam mogla bolje što se tiče toga, uvijek možeš bolje, ali nije tako loše kako sam osjetila da može biti", govorila je.

Majčinstvo je u velikoj mjeri određivalo i njezinu svakodnevicu. U jednom je trenutku, govoreći o vremenu koje uspijeva odvojiti samo za sebe, kroz šalu kazala da je imala tek 45 minuta za gledanje serije.

"Ništa mi ne fali, ne osjećam da mi fali vremena za sebe", rekla je tada.

Upravo su majčinstvo, velika obitelj i humanitarni angažman bili teme uz koje je Kristina Kovačević Hitrec godinama gradila svoju prisutnost u javnosti. Mamin blog prerastao je okvire osobnog internetskog dnevnika, a Kovačević Hitrec svoju je veliku publiku koristila i za organiziranje i promoviranje pomoći ljudima kojima je bila potrebna.