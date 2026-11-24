Zastupnica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, imenovana vršiteljicom dužnosti zamjenice ravnatelja Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, objavila je svoju fakultetsku diplomu nakon što se u javnosti počelo raspravljati o njezinu obrazovanju.

Kako piše Klix.ba, pozornost javnosti privukao je datum izdavanja diplome – 27. siječnja 2019. godine, kada je bila nedjelja. Iako je izdavanje dokumenta nedjeljom tehnički moguće, riječ je o neuobičajenoj praksi.

Četverogodišnji studij završila za manje od tri godine

Prema objavljenoj diplomi, Šljivić je upisala studij akademske godine 2015./2016., a završila ga 15. lipnja 2018. godine, stekavši 240 ECTS bodova uz prosjek ocjena 6,91.

Dodatna pitanja otvorilo je očitovanje beogradskog Sveučilišta Union – Nikola Tesla, s kojeg su ustvrdili da Šljivić nikada nije bila njihova studentica.

Šljivić je objasnila da je njezin fakultet nakon završetka studija promijenio naziv. Sa sveučilišta su potvrdili da je Poslovni i pravni fakultet 2021. godine prešao u sastav novoosnovanog Sveučilišta MB.

Pokrenuta i provjera mogućeg sukoba interesa

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je i postupak utvrđivanja spojivosti njezine zastupničke funkcije s funkcijom zamjenice ravnatelja javne institucije.