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Grupna faza Svjetskog prvenstva ulazi u završnicu, a uz prve dvije reprezentacije iz svake skupine, plasman u nokaut fazu izborit će i osam najboljih trećeplasiranih momčadi, piše Gol.hr.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Zbog toga će brojne reprezentacije do posljednjeg kola pratiti rezultate iz ostalih skupina i čekati rasplet koji bi ih mogao odvesti među 32 najbolje. Noćas su svoj put u skupinama zaključili Paragvaj i Švedska, koje će iz skupina F i D pokušati dohvatiti šesnaestinu finala. U jučerašnjim programu Ekvador je šokirao Elf i u gurao se na vrh poretka trećeplasiranih reprezentacija.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Švedska je sad vodeća na toj skupini s gol razlikom 0, a Paragvaj četvrti s gol-razlikom -1. Hrvatska će u slučaju remija s Ganom biti iznad Paragvaja, ali u slučaju poraza ispod, dok Švede i Ekvador možemo preskočiti isključivo u slučaju pobjede pa nam ovaj poredak neće ni biti važan.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Poredak trećeplasiranih određuje se prema jasno definiranim kriterijima. Prvo se gledaju osvojeni bodovi, zatim gol-razlika, broj postignutih pogodaka, a ako su i dalje izjednačeni, odlučuju fair-play bodovi te na kraju FIFA-ina ljestvica.

Trenutačni poredak trećeplasiranih reprezentacija pokazat će tko je u zoni prolaza, a tko je zasad ispod crte. Momčadi od devetog do 12. mjesta nakon završetka grupne faze oprostit će se od Svjetskog prvenstva.

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