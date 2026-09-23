Tko će voditi vaš kvart i mjesto? U sedam vijeća samo jedna lista, donosimo svih 78 i njihove nositelje

Rupa na nogostupu, dječje igralište koje čeka obnovu, nedovoljno rasvjete ili zelena površina koja godinama nije uređena. Takvi problemi možda ne pune velike političke govore, ali stanovnicima pojedine ulice itekako određuju svakodnevicu. Upravo će se o ljudima koji bi ih trebali zastupati i gurati rješavanje tih problema odlučivati u nedjelju, 27. rujna.

Split ponovno izlazi na birališta. Na izborima za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora glasat će se 27. rujna 2026. od 7 do 19 sati, a u svakom vijeću bira se sedam članova. U 27 gradskih kotareva to znači ukupno 189 vijećničkih mjesta, dok se u sedam mjesnih odbora bira još 49 vijećnika. Ukupno će tako 34 jedinice mjesne samouprave dobiti 238 vijećnika. Pregled službene zbirne liste pokazuje da se u gradskim kotarevima i mjesnim odborima natječe 78 lista, s ukupno 546 kandidatskih mjesta. Od toga je 68 lista u gradskim kotarevima, a deset u mjesnim odborima.

Najviše lista, po četiri, imaju Bačvice i Pujanke. Na drugom kraju tog raspona su Blatine–Škrape i Brda te mjesni odbori Donje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine i Stobreč. U svih sedam jedinica navedena je samo po jedna lista, zajednička lista HDZ-a i Domovinskog pokreta.

HDZ i DP u svim kotarevima i mjesnim odborima, 15 lista grupa birača

HDZ i Domovinski pokret imaju zajedničku listu u svih 27 gradskih kotareva i svih sedam mjesnih odbora, odnosno u sve 34 jedinice mjesne samouprave. Centar, Direkt, Možemo! i SDP zajedno nastupaju u 15 kotareva, uz različit redoslijed stranaka u nazivu liste. Na Visokoj Centar ima samostalnu listu. Koalicija DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista ima osam lista. Stranka Split je naš! nastupa u Sirobuji, na Sućidru i Šinama, dok Hrvatska stranka umirovljenika ima listu u Varošu. Hrvatska seljačka stranka ima listu u Žrnovnici.

U službenom popisu ukupno je 15 lista grupa birača: 13 u gradskim kotarevima te po jedna u Gornjem Sitnu i Žrnovnici. Među podacima koji zaslužuju pozornost je sastav lista u kotaru Grad. Zajedničku listu Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a predvodi Bojan Ivošević, a listu HDZ-a i DP-a Vlatko Bratulić. Lara Arapović na toj je listi druga.

Što zapravo mogu vaš kotar i mjesni odbor?

Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora najbliža su razina predstavništva stanovnicima kvarta ili mjesta. Oba su oblika mjesne samouprave. Prema Statutu Grada Splita, donose program rada i financijski plan, brinu o uređenju svojeg područja te o manjim komunalnim akcijama kojima se poboljšava standard građana.

Njihov djelokrug obuhvaća i lokalne potrebe povezane s djecom, obrazovanjem, socijalnom skrbi, kulturom, sportom i zaštitom okoliša. Vijeća mogu sazvati zbor građana, a svojim prijedlozima sudjeluju u izradi gradskih programa komunalnog održavanja i izgradnje. U svakodnevnom životu to znači da se preko kotara i mjesnog odbora mogu pokretati inicijative za uređenje igrališta, popravak javnih površina, dodatnu rasvjetu ili bolje uvjete za druženje djece i starijih. Koliko će se toga ostvariti ovisi o nadležnostima, raspoloživom novcu i suradnji s gradskim službama. Vijeće kotara ili mjesnog odbora ne raspolaže cijelim gradskim proračunom niti može samo provesti svaki veliki infrastrukturni zahvat. No može odrediti lokalne prioritete, predlagati projekte i uporno tražiti da problemi njegova područja dođu na red. Zato je razumno od kandidata tražiti konkretne odgovore: što mogu pokrenuti sami, za što trebaju Grad i iz kojih sredstava očekuju realizaciju.

Birate vijeće, a predsjednika poslije biraju vijećnici

Na glasačkom listiću bira se kandidacijska lista. Mandati se raspodjeljuju razmjerno dobivenim glasovima, a kandidati ulaze u vijeće prema redoslijedu na listi.

Predsjednik vijeća gradskog kotara ili mjesnog odbora bira se naknadno, iz redova izabranih vijećnika, većinom glasova svih članova. U vijeću sa sedam članova potrebna su najmanje četiri glasa. To znači da prvo mjesto po broju glasova neke liste samo po sebi ne jamči njezinu nositelju predsjedničku funkciju. Mandat vijećnika traje četiri godine.

Sve liste u svih 27 gradskih kotareva

U nastavku su svi kotarevi, sve liste i njihovi nositelji, prema redoslijedu iz službene zbirne liste. Kratica HDZ–DP označava zajedničku listu Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta, a DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti listu stranaka Dom i nacionalno okupljanje, Hrvatska stranka prava i Hrvatski suverenisti.

Bačvice

Na Bačvicama su četiri liste. Pod brojem 1 nastupa DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, s nositeljem Francom Mandićem. Listu broj 2, HDZ–DP, predvodi Josip Milić, dok je nositeljica liste broj 3, Možemo!–Centar–Direkt–SDP, Dita Agoli-Waspi. Pod brojem 4 nalazi se lista grupe birača Tomislava Zaninovića.

Blatine–Škrape

U službenoj zbirnoj listi za Blatine–Škrape navedena je samo jedna lista. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, a nositelj je Jakov Ćaleta.

Bol

Birači na Bolu biraju između dvije liste. Broj 1 pripada koaliciji Centar–Direkt–Možemo!–SDP, koju predvodi Snježana Šago. Pod brojem 2 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Jurom Madunićem.

Brda

I Brda su među kotarevima sa samo jednom kandidacijskom listom. Pod brojem 1 nalazi se HDZ–DP, a predvodi je Ivana Runjić.

Grad

U kotaru Grad pod brojem 1 nastupa Centar–Direkt–Možemo!–SDP, s nositeljem Bojanom Ivoševićem. Listu broj 2, HDZ–DP, predvodi Vlatko Bratulić.

Gripe

Na Gripama su dvije liste. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Leom Kuzmanićem, dok listu broj 2, SDP–Centar–Direkt–Možemo!, predvodi Karlo Pilko.

Kman

Na Kmanu se natječu tri liste. Broj 1 pripada koaliciji DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, koju predvodi Aris Zlodre. Pod brojem 2 nalazi se HDZ–DP, s nositeljicom Milenom Jurić, a pod brojem 3 lista grupe birača Marka Pavića.

Kocunar

Pod brojem 1 na Kocunaru nastupa lista grupe birača Josipa Dodoje. Druga je lista HDZ–DP, čiji je nositelj Stipe Radanović.

Lokve

Na Lokvama su tri kandidacijske liste. HDZ–DP pod brojem 1 predvodi Petar Ljubičić. Pod brojem 2 nastupa lista grupe birača Daniela Lolića, a pod brojem 3 SDP–Centar–Direkt–Možemo!, s nositeljem Mladenom Lončarom.

Lovret

Listu broj 1, Centar–Direkt–Možemo!–SDP, na Lovretu predvodi Nenad Uvodić. Pod brojem 2 nastupa HDZ–DP, čiji je nositelj Dominik Nevešćanin.

Lučac–Manuš

U Lučcu–Manušu pod brojem 1 nalazi se HDZ–DP, s nositeljicom Marijom Bilić. Listu broj 2, SDP–Direkt–Centar–Možemo!, predvodi Iva Tukić.

Mejaši

Na Mejašima su dvije liste. Koaliciju DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, pod brojem 1, predvodi Marko Vrdoljak. HDZ–DP nastupa pod brojem 2, a nositeljica je Ivana Javorčić Rajčić.

Meje

Na Mejama birači imaju tri mogućnosti. Pod brojem 1 nastupa lista grupe birača Pjera Baranovića. Listu broj 2, Centar–Direkt–Možemo!–SDP, predvodi Srđan Marinić, dok je nositelj liste broj 3, HDZ–DP, Ante Bekavac.

Mertojak

Na Mertojaku listu broj 1, Centar–Direkt–SDP–Možemo!, predvodi Josip Perić. Pod brojem 2 nastupa HDZ–DP, s nositeljicom Jagodom Cicvarić Goreta.

Neslanovac

Na Neslanovcu su tri liste. HDZ–DP pod brojem 1 predvodi Siniša Mastelić. Pod brojem 2 nalazi se lista grupe birača Ante Popovića, a pod brojem 3 lista grupe birača Tonćija Sesera.

Plokite

Na Plokitama pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Lukom Čelarom. Listu broj 2, SDP–Centar–Direkt–Možemo!, predvodi Ivica Kekez.

Pujanke

Pujanke, uz Bačvice, imaju najviše kandidacijskih lista — četiri. Pod brojem 1 nastupa lista grupe birača Marina Borzića. Broj 2 pripada koaliciji Centar–Direkt–Možemo!–SDP, s nositeljem Alemkom Treseljem. Listu broj 3, DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, predvodi Mario Bešlić, dok je nositelj liste broj 4, HDZ–DP, Slaven Topić.

Ravne njive

Na Ravnim njivama pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Mirkom Ramljakom. Pod brojem 2 nalazi se lista grupe birača Ante Leskura.

Sirobuja

U Sirobuji se natječu tri liste. Pod brojem 1 nastupa lista grupe birača Ivice Grubišića, pod brojem 2 HDZ–DP, s nositeljem Marijanom Zecom, a pod brojem 3 Split je naš!, čiju listu predvodi Mate Buljubašić.

Spinut

U Spinutu listu broj 1, HDZ–DP, predvodi Darija Najev Jurač. Pod brojem 2 nastupa lista grupe birača Luke Kovača Levantina. Listu broj 3, Možemo!–Centar–Direkt–SDP, predvodi Tanja Jadrešić.

Split 3

U Splitu 3 pod brojem 1 nastupa DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, s nositeljem Željkom Zečićem. Listu broj 2, HDZ–DP, predvodi Ivana Zelić, dok je nositeljica liste broj 3, SDP–Centar–Direkt–Možemo!, Karmen Višić.

Sućidar

Na Sućidru su tri liste. Pod brojem 1 nalazi se lista grupe birača Damira Rode Ćosića. HDZ–DP pod brojem 2 predvodi Domagoj Bajić, a listu broj 3, Split je naš!, Goran Žuljević.

Šine

Na Šinama pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Ivanom Kneževićem. Listu broj 2, Split je naš!, predvodi Marina Kovačević.

Trstenik

Na Trsteniku listu broj 1, Centar–Direkt–Možemo!–SDP, predvodi Zdravko Roje. Pod brojem 2 nastupa DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, s nositeljem Lukom Vučićem, dok listu broj 3, HDZ–DP, predvodi Ana Domazet.

Varoš

U Varošu pod brojem 1 nastupa lista grupe birača Ante Banovića. Listu broj 2, HDZ–DP, predvodi Luka Smoljko. Pod brojem 3 nalazi se Hrvatska stranka umirovljenika, s nositeljicom Katicom Alapič.

Visoka

Na Visokoj Centar nastupa samostalno. Njegovu listu pod brojem 1 predvodi Magdalena Matijević. Pod brojem 2 nastupa DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, s nositeljem Antom Petričevićem. Listu broj 3, HDZ–DP, predvodi Ivan Bikić.

Žnjan

Na Žnjanu su tri liste. Pod brojem 1 nastupa Centar–Direkt–Možemo!–SDP, s nositeljicom Sandrom Mešin Bužančić. Listu broj 2, DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti, predvodi dr. Goran Pavela, dok je nositelj liste broj 3, HDZ–DP, Jakša Balov.

Sve liste u svih sedam mjesnih odbora

U sedam mjesnih odbora bira se ukupno 49 vijećnika, a za ta mjesta natječe se deset lista. U Gornjem Sitnu prijavljene su dvije, u Žrnovnici tri, dok je u preostalih pet mjesnih odbora navedena samo po jedna lista.

Donje Sitno

U Donjem Sitnu u službenoj zbirnoj listi navedena je jedna lista. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, a nositelj je Jurica Jurišić.

Gornje Sitno

U Gornjem Sitnu birači biraju između dvije liste. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Antom Gabrićem. Pod brojem 2 nalazi se lista grupe birača Jaske Peričić.

Kamen

U Kamenu je navedena jedna kandidacijska lista. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, a predvodi je Petar Varvodić.

Slatine

U Slatinama se također nalazi jedna lista. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Rokom Nakirom.

Srinjine

U Srinjinama je prijavljena jedna lista, HDZ–DP, pod brojem 1. Nositelj je Ante Muše.

Stobreč

U Stobreču je u službenoj zbirnoj listi navedena jedna lista. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, a predvodi je Vlado Tandara.

Žrnovnica

Žrnovnica ima tri kandidacijske liste, najviše među mjesnim odborima. Pod brojem 1 nastupa HDZ–DP, s nositeljem Igorom Domljanovićem. Listu broj 2, Hrvatsku seljačku stranku (HSS), predvodi Marin Tijardović. Pod brojem 3 nalazi se lista grupe birača Špira Vlajića.