Tko će voditi splitski HNK? Natječaj već jednom poništen, a sada je zapelo i na Gradskom vijeću

Nakon cjelodnevne rasprave, sjednica Gradskog vijeća Grada Splita u četvrtak je prekinuta zbog pada kvoruma, i to upravo na točki koja bi trebala otvoriti put raspisivanju novog natječaja za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split. Riječ je o Prijedlogu zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad HNK-a Split za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Pred vijećnicima se našla 26. točka dnevnog reda. Međutim, zbog nedostatka potrebnog broja vijećnika nije bilo moguće nastaviti raspravu i odlučivanje.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić prekinuo je sjednicu, a zasad nije poznato kada će se ona nastaviti. O novom terminu javnost će biti pravodobno obaviještena. Prekid je posebno značajan jer se upravo ovom odlukom trebaju utvrditi financijski i programski uvjeti na temelju kojih će kandidati izrađivati svoje četverogodišnje programe za vođenje splitskog kazališta.

Prema Zakonu o kazalištima, osnivač je dužan prije raspisivanja natječaja utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće mandatno razdoblje. To znači da Grad Split najprije mora definirati sredstva i programske obveze kazališta, nakon čega Kazališno vijeće može provesti natječaj za intendanta. Budući da prijedlog na prekinutoj sjednici nije izglasan, taj važan korak još nije dovršen, pa se nastavlja neizvjesnost oko početka novog natječajnog postupka.

Prethodni natječaj poništen početkom rujna. Što se dogodilo?

Podsjetimo, Kazališno vijeće HNK-a Split, na čelu s predsjednicom Marijom Boban, početkom rujna ove godine poništilo je natječaj za imenovanje intendanta. Natječaj je bio objavljen 7. kolovoza, a rok za prijave trebao je isteći 7. rujna. Međutim, postupak je poništen 4. rujna, samo nekoliko dana prije njegova završetka. Razlog su bile nepravilnosti povezane s programskim i financijskim okvirom kazališta.

Naime, nakon što je Gradsko vijeće u ožujku 2026. godine usvojilo okvir za razdoblje od 2026. do 2029. godine, došlo je do izmjena kolektivnog ugovora za zaposlenike ustanova u kulturi. Te su izmjene povećale troškove rada i financijske obveze poslodavca, zbog čega ranije utvrđeni okvir više nije u potpunosti odgovarao stvarnim financijskim pretpostavkama poslovanja HNK-a Split.

Grad je zbog toga smatrao potrebnim uskladiti financijske projekcije, a Kazališno vijeće donijelo je odluku o poništenju natječaja. Upravo je novi okvir, sada za razdoblje od 2027. do 2030. godine, trebao biti jedan od važnih koraka prema raspisivanju novog natječaja. No, njegovo je donošenje zasad odgođeno.

Koliko traje natječaj i tko bira intendanta?

Prema uvjetima prethodno raspisanog natječaja, zainteresirani kandidati imali su 30 dana za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije. Hoće li isti rok biti predviđen i u novom postupku, bit će poznato nakon objave natječaja. Datum njegova raspisivanja zasad nije utvrđen. Prema Zakonu o kazalištima, intendant se imenuje na mandat od četiri godine. Natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće, koje predlaže kandidata, dok odluku o imenovanju intendanta splitskog HNK-a donosi gradonačelnik kao izvršno tijelo osnivača.

Na čelu Hrvatskog narodnog kazališta Split trenutačno je Božo Župić, operni pjevač koji dužnost intendanta obavlja kao vršitelj dužnosti. Na tu je poziciju imenovan u prosincu 2025. godine, a kazalište i dalje vodi u privremenom statusu, bez punog četverogodišnjeg intendantskog mandata. Poništenje prethodnog natječaja, a sada i odgoda donošenja novog programskog i financijskog okvira, dodatno su odgodili postupak izbora budućeg vodstva kazališta. Zasad nije poznato hoće li se Župić kandidirati na novom natječaju.

Prema dokumentaciji dostavljenoj gradskim vijećnicima, Grad Split za rad HNK-a u razdoblju od 2027. do 2030. godine predviđa ukupno 72.496.276 eura. Za 2027. godinu planirano je 16.734.727 eura, za 2028. godinu 17.628.693 eura, za 2029. godinu 18.570.414 eura, dok bi u 2030. godini taj iznos dosegnuo 19.562.442 eura. Riječ je o sredstvima kojima bi se financirali programski troškovi, plaće i naknade zaposlenika te materijalni izdaci. Uz gradska sredstva, kazalište bi se financiralo i prihodima Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije te vlastitim prihodima. Predloženi programski okvir predviđa najmanje osam premijernih naslova godišnje, najmanje 32 različita naslova i ukupno 170 izvedbi godišnje, od kojih bi se najmanje 115 održavalo na velikoj sceni. Planiran je i nastavak tradicionalnih manifestacija Splitsko ljeto i Marulićevi dani, kao i razvoj novih programa, među kojima su Operni i Dramski studio.

Kada će biti poznata sudbina novog natječaja?

U ovom trenutku ostaje nepoznato kada će Gradsko vijeće nastaviti prekinutu sjednicu, a time i kada će biti donesena odluka o novom programskom i financijskom okviru HNK-a Split. Bez donošenja tog dokumenta ostaje neriješen važan zakonski preduvjet za novi natječaj.

Nakon poništenog natječaja u rujnu i višemjesečnog čekanja na novi postupak, izbor intendanta splitskog nacionalnog kazališta tako se ponovno nalazi u neizvjesnosti. HNK Split i dalje vodi vršitelj dužnosti, novi natječaj još nije raspisan, a odluka koja bi trebala definirati budućnost kazališta za sljedeće četiri godine morat će pričekati nastavak sjednice Gradskog vijeća.