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Tko će preuzeti HNK Split? Kreće velika utrka za četverogodišnji mandat. Uskoro bismo trebali doznati tko će biti novi intendant

HNK Split trenutačno vodi vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić
Božo Župić i Marija Boban

Hrvatsko narodno kazalište Split uskoro bi trebalo krenuti u izbor novog vodstva. Kazališno vijeće u četvrtak, 30. srpnja, održat će sjednicu na kojoj će jedna od najvažnijih točaka biti raspisivanje natječaja za imenovanje intendantice ili intendanta splitske nacionalne kazališne kuće. Sjednica počinje u četvrtak u jutarnjim satima, a uz natječaj će se razmatrati i programska te financijska izvješća Kazališta za prvu polovinu godine.

Tko se može kandidirati?

Prema prijedlogu natječaja koji se nalazi u radnim materijalima Kazališnog vijeća, kandidat mora biti istaknuta osoba u svojoj struci sa završenim diplomskim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja. Traži se najmanje pet godina iskustva u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u struci, kao i poznavanje najmanje jednog stranog jezika. Nakon što Kazališno vijeće donese odluku o raspisivanju natječaja i on bude službeno objavljen, kandidati će imati 30 dana za dostavljanje prijava.

Kandidati moraju predstaviti plan za četiri godine

Uz životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidati neće moći poslati tek općenitu viziju razvoja Kazališta. Morat će priložiti detaljan četverogodišnji program rada koji obvezno uključuje financijski i kadrovski plan njegova provođenja. Budući intendant bit će imenovan na mandat od četiri godine. Kandidati koji predaju pravodobne i potpune prijave te zadovolje formalne uvjete bit će pozvani na razgovor. O konačnom izboru trebali bi biti obaviješteni najkasnije 45 dana nakon isteka roka za prijavu.

Najmanje osam premijera i 170 izvedbi godišnje

Osoba koja preuzme vođenje HNK Split morat će program uskladiti s okvirom koji je Grad Split utvrdio za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Od Kazališta se očekuje najmanje osam premijernih naslova, 32 različita naslova i ukupno 170 izvedbi godišnje, od čega 115 na velikoj sceni. Predviđeno je 35 opernih, 35 baletnih i 100 dramskih izvedbi. Program mora nastaviti njegovati splitsku, dalmatinsku i hrvatsku kulturnu baštinu, ali i razvijati suvremene produkcije, međunarodnu suradnju, gostovanja te tradicionalne manifestacije poput "Marulićevih dana" i "Splitskog ljeta". Planirano je i pokretanje Opernog i Dramskog studija, uz nastavak rada Baletnog studija.

Milijunski financijski okvir

Riječ je o jednoj od najodgovornijih funkcija u splitskoj kulturi. Za provođenje programa HNK Split utvrđen je financijski okvir od 15.665.865 eura u 2026. godini, 16.734.727 eura u 2027. te 17.628.693 eura u 2028. godini. Iznos za 2029. odredit će se prema ostvarenju u prethodnoj godini i važećoj projekciji gradskog proračuna.

Uz sredstva osnivača, buduće vodstvo morat će planirati prihode Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, vlastite prihode i sredstva ostvarena prijavama na javne natječaje. HNK Split trenutačno vodi vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić, koji je na prethodnoj sjednici Kazališnog vijeća predstavio i rebalans financijskog plana Kazališta za 2026. godinu.

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