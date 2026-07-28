Tko će preuzeti HNK Split? Kreće velika utrka za četverogodišnji mandat. Uskoro bismo trebali doznati tko će biti novi intendant

Hrvatsko narodno kazalište Split uskoro bi trebalo krenuti u izbor novog vodstva. Kazališno vijeće u četvrtak, 30. srpnja, održat će sjednicu na kojoj će jedna od najvažnijih točaka biti raspisivanje natječaja za imenovanje intendantice ili intendanta splitske nacionalne kazališne kuće. Sjednica počinje u četvrtak u jutarnjim satima, a uz natječaj će se razmatrati i programska te financijska izvješća Kazališta za prvu polovinu godine.

Tko se može kandidirati?

Prema prijedlogu natječaja koji se nalazi u radnim materijalima Kazališnog vijeća, kandidat mora biti istaknuta osoba u svojoj struci sa završenim diplomskim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja. Traži se najmanje pet godina iskustva u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u struci, kao i poznavanje najmanje jednog stranog jezika. Nakon što Kazališno vijeće donese odluku o raspisivanju natječaja i on bude službeno objavljen, kandidati će imati 30 dana za dostavljanje prijava.

Kandidati moraju predstaviti plan za četiri godine

Uz životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidati neće moći poslati tek općenitu viziju razvoja Kazališta. Morat će priložiti detaljan četverogodišnji program rada koji obvezno uključuje financijski i kadrovski plan njegova provođenja. Budući intendant bit će imenovan na mandat od četiri godine. Kandidati koji predaju pravodobne i potpune prijave te zadovolje formalne uvjete bit će pozvani na razgovor. O konačnom izboru trebali bi biti obaviješteni najkasnije 45 dana nakon isteka roka za prijavu.

Najmanje osam premijera i 170 izvedbi godišnje

Osoba koja preuzme vođenje HNK Split morat će program uskladiti s okvirom koji je Grad Split utvrdio za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Od Kazališta se očekuje najmanje osam premijernih naslova, 32 različita naslova i ukupno 170 izvedbi godišnje, od čega 115 na velikoj sceni. Predviđeno je 35 opernih, 35 baletnih i 100 dramskih izvedbi. Program mora nastaviti njegovati splitsku, dalmatinsku i hrvatsku kulturnu baštinu, ali i razvijati suvremene produkcije, međunarodnu suradnju, gostovanja te tradicionalne manifestacije poput "Marulićevih dana" i "Splitskog ljeta". Planirano je i pokretanje Opernog i Dramskog studija, uz nastavak rada Baletnog studija.

Milijunski financijski okvir

Riječ je o jednoj od najodgovornijih funkcija u splitskoj kulturi. Za provođenje programa HNK Split utvrđen je financijski okvir od 15.665.865 eura u 2026. godini, 16.734.727 eura u 2027. te 17.628.693 eura u 2028. godini. Iznos za 2029. odredit će se prema ostvarenju u prethodnoj godini i važećoj projekciji gradskog proračuna.

Uz sredstva osnivača, buduće vodstvo morat će planirati prihode Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, vlastite prihode i sredstva ostvarena prijavama na javne natječaje. HNK Split trenutačno vodi vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić, koji je na prethodnoj sjednici Kazališnog vijeća predstavio i rebalans financijskog plana Kazališta za 2026. godinu.