Tko će pomoći djeci žrtvama nasilja? Projekt koji im spašava živote pred gašenjem

Što kada djeca postanu žrtve silovanja, vršnjačkog nasilja, pa i svjedoci ubojstava? Upravo se to dogodilo ljudima koji progovaraju za Provjereno. Nakon prvotnog šoka, uslijedile su muke - kako zaliječiti rane, nastaviti život?

Pomoć od sustava čeka se mjesecima. Za odrasle, država pomoć omogućuje preko programa Ministarstva pravosuđa, ali za djecu na toj razini pomoć ne postoji, piše Dnevnik.

Sve to radi jedna udruga, finanacirajući se preko projekata koje sami pišu. No sredstva su pri kraju, a upitno je hoće li ih i ikada više i biti. Što onda i tko će pomagati našoj djeci istražila je novinarka Provjerenog Maja Medaković.

Roditelji djece koja su postala žrtve ili svjedoci kaznenih djela smogli su snage stati pred kamere i ispričali važnost konkretne, brze i učinkovite psihološke pomoći. No, sustav je u pitanje doveo opstanak takve pomoći.

Od osnutka 1997. godine Hrabri telefon je sinonim za pomoć i brigu o djeci, najranjivijim članovima našeg društva. Prije četiri godine pokrenuli su Sustav praćenja - inovativan model podrške djeci žrtvama kaznenih djela i njihovim roditeljima. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, ovaj se projekt provodi na području grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije. Za njega iz proračuna nije odvojen niti jedan euro. U potpunosti je financiran europskim novcem kojeg ima za još samo šest mjeseci.

"Kada vam djete ispriča jednu visoko traumatičnu situaciju, mi znamo što ćemo mi napraviti, ali to djete izlazi iz policijske postaje, a mi imamo onaj loš osjećaj što će sada s tim djetetom dalje biti. Ako ono nema, ako roditelji nemaju adekvatne kapacitete, pitamo se hoće li to djete ostati samo na svijetu. I onda nam je ova situacija koju imamo s Hrabrim telefonom iznimno, iznimno važna", objasnila je Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.

Hrabri telefon je pomoć koja je dostupna odmah, najviše u roku od 72 sata, dok bi na pomoć u sustavu javnog zdravstva čeka tri do šest mjeseci.

Korisnicima je pomoć Hrabrog telefona potpuno besplatna i na raspolaganju im je godinu dana. Usluga je to kakva je unutar sustava, kaže predsjednica Hrabrog telefona Hana Hrpka, nepostojeća.

Telefon im ponekad zvoni i nedjeljom, za vrijeme obiteljskog ručka. I ni trenutka ne dvoje javiti se ili ne.

"Ono što posebno boli je da vidimo koliko je to potrebno. Pa se pitajmo što bi se dogodilo da tog projekta nije bilo i tko bi pružio podršku svoj toj djeci. I što će se dogoditi kada krajem ovog projekta, što će biti za par mjeseci, ovaj projekt se više neće moći provoditi", objasnila je Hrpka.

Projektom Hrabrog telefona zadovoljne su sve strane, od djece i roditelja, preko psihologa do policije. On čuva i mijenja živote i doslovno spašava djecu. No, sad se postavlja pitanje imamo li kao država, kao građani dovoljno pameti da se za to i izborimo.