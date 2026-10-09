„Tko će pisati poeziju nakon Posljednjeg čovjeka?“ Nikola Dominis novom zbirkom udara u samu srž ekološke krize

„Mi smo ta generacija.“ Rečenica je kratka, ali u njoj Nikola Dominis sažima ideju svoje nove dvojezične zbirke ekopoezije „Posljednji čovjek“, koja bi uskoro trebala ugledati svjetlo dana.

Nova knjiga nije zamišljena kao pjesnički katalog ekoloških katastrofa. Dominisa više zanima ono što se nalazi iza njih – čovjek i sustav vrijednosti koji je stvorio svijet u kojem gospodarski rast, potrošnja i kratkoročna korist često imaju prednost pred prirodom i generacijama koje tek dolaze.

– Poezija govori ne toliko o ekologiji koliko o izvoru krize, ljudskom srcu koje sve više poznaje samo pohlepu, a empatija mu je sve više strana – poručuje autor najavljujući zbirku.

Klimatska kriza više nije priča o dalekoj budućnosti

Polazište knjige vrlo je suvremeno: klimatske promjene više nisu scenarij neke daleke budućnosti.

Tu Dominisova književna polazišta imaju i vrlo stvarnu znanstvenu pozadinu. Svjetska meteorološka organizacija objavila je ove godine da su godine od 2015. do 2025. bile jedanaest najtoplijih godina otkad postoje mjerenja, dok su ekstremne vrućine, obilne oborine i drugi vremenski ekstremi tijekom 2025. pogodili milijune ljudi.

IPCC također zaključuje da je ljudski utjecaj nedvojbeno zagrijao atmosferu, ocean i kopno te da klimatske promjene već utječu na vremenske i klimatske ekstreme u svim regijama svijeta. Među pojavama za koje postoje sve snažniji dokazi navode se toplinski ekstremi, obilne oborine, suše te vremenski uvjeti pogodni za požare.

No Dominis ne želi pisati znanstveni izvještaj.

Postavlja drukčije pitanje:

Može li poezija o ekološkoj krizi progovoriti tamo gdje brojke, grafikoni i politički govori više ne uspijevaju doprijeti?

„Mi smo ta generacija što donijeti će kraj svijetu“

Jedna od središnjih pjesama zbirke nosi naslov „Mi smo ta generacija“.

Kad spalimo zemlju ko posljednju cigaretu mi smo ta generacija što donijeti će kraj svijetu.

Slika spaljene Zemlje kao posljednje cigarete pojavljuje se kao jedan od najizravnijih motiva zbirke. Ipak, Dominis uz apokaliptične slike ostavlja prostor i za ono sasvim obično i ljudsko – vrt, cvijeće, bliskost i mogućnost drukčijeg izbora.

U tome je i temeljni paradoks „Posljednjeg čovjeka“: knjiga govori o mogućem kraju, ali je napisana upravo zato što autor vjeruje da on još nije unaprijed određen.

Problem nije samo plastika, temperatura ili sječa šuma

Dominis naglašava da ekološku krizu ne vidi samo kao problem emisija, plastike u moru, deforestacije, poplava ili požara.

Za njega je ona prije svega moralno pitanje.

„Problem je duboko ljudski“, poručuje autor, upozoravajući na političke sustave koji su usmjereni na kratkoročne ciljeve i izbore, dok borba protiv klimatskih promjena zahtijeva odluke čiji se rezultati često neće vidjeti tijekom jednog političkog mandata.

Ekološko pitanje tako u zbirci postaje i pitanje odgovornosti: koliko smo se spremni odreći danas kako bi netko drugi mogao normalno živjeti sutra?

Dominis se u popratnim tekstovima zbirke oslanja i na autore koji su desetljećima upozoravali na odnos čovjeka prema planetu, među njima Naomi Klein i Kurta Vonneguta.

Vonnegutovu crnu ironiju sažima posebno upečatljiva misao: čovječanstvo se prema resursima planeta ponašalo „kao da neće doći sutra“.

„Reci mi da svijet nije kakvim ga vidim“

Drugačiji, intimniji ton donosi pjesma „Reci mi“. Ekološka tema ovdje više nije samo odnos čovjeka i prirode, nego pitanje gubitka nade i osjećaja nemoći pojedinca pred svijetom koji se mijenja.

Reci mi draga reci mi da svijet nije kakvim ga vidim reci mi da poezija još treperi pod pjesnikovim perom.

Dominis se pita gdje su ljudi koji još imaju snove, ali više nemaju snage ostvariti ih, te koliko dugo društvo može promatrati probleme za koje zna da postoje, a ne učiniti dovoljno da ih zaustavi.

Upravo se tu pojavljuje ono što autor vidi kao možda najveći problem: ravnodušnost.

„Oni ne znaju plakati“

U pjesmi „Čuvaj se malena“ ekološka zabrinutost prelazi u govor o empatiji.

Dijete, odnosno mlada osoba kojoj se pjesnik obraća, postaje simbol svijeta koji još nije izgubio sposobnost suosjećanja.

I ako će itko ikad spasiti svijet to će biti netko nevin poput tebe u tvojim očima još teče nada.

Za Dominisa upravo je sposobnost da čovjeka pogodi patnja drugoga jedna od ključnih razlika između svijeta kakav jest i svijeta kakav bi mogao biti.

Zbog toga „Posljednji čovjek“ nije klasična zbirka o prirodi. Ekologija je pozornica, a glavni lik ponovno je čovjek.

Od teologije i duhovne poezije do ekopoezije

Nikola Dominis rođen je u Postirima na Braču, završio je Klesarsku školu u Pučišćima, a potom studirao teologiju. Godine 2021. završio je studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu i stekao zvanje magistra teologije.

Poeziju objavljuje godinama, a prvu zbirku „Kraljevstvo Božje“ objavio je 2015. godine. Pisao je i eseje, prozu i povijesnu fikciju, dok mu je ove godine objavljena zbirka povijesnih novela „Mirje i Lovrečina“, smještena uz stvarne arheološke lokalitete njegova rodnog Brača.

Nova zbirka „Posljednji čovjek“ zato donosi novi tematski korak, ali se zapravo nastavlja na pitanja koja Dominisa prate i u ranijem stvaralaštvu – što čovjeka čini čovjekom i postoji li još mogućnost promjene?

Tko će pisati nakon posljednjeg čovjeka?

Sam naslov zbirke namjerno zvuči konačno.

Ako nestane čovjek, nestat će i onaj koji piše pjesmu, i onaj koji je čita. Nestat će umjetnost, politika, ekonomija, granice i svi sukobi oko kojih danas trošimo toliko energije.

Zato pitanje koje Dominis postavlja nije samo književno:

Tko će pisati poeziju nakon Posljednjeg čovjeka?

Njegov je odgovor istodobno mračan i optimističan. Posljednji čovjek još nije stigao.

A upravo je sadašnja generacija, smatra autor, ona koja odlučuje koliko je daleko.