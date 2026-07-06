Tko će ostati bez struje u utorak i srijedu? HEP najavio radove u Splitu, Žrnovnici i dijelu Zagore

Iz HEP-a su najavili nove planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će tijekom utorka i srijede dio korisnika na splitskom području, u Žrnovnici, Lećevici i Bidniću privremeno ostati bez električne energije.

Radovi se odnose na zamjenu mjernih uređaja, radove na niskonaponskoj i srednjenaponskoj mreži, kao i radove na trafostanici. Građanima se savjetuje da na vrijeme planiraju obveze, osobito ako koriste uređaje koji ovise o neprekidnom napajanju električnom energijom.

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Utorak, 7. srpnja

Split

Bez struje će biti korisnici na adresama:

Josipa Jovića 23 i 23A

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Razlog prekida je zamjena mjernih uređaja.

Lećevica

Bez električne energije ostat će područja:

Kladnjice, Čvrljevo, Divojevići i dio Lećevice

Očekivano trajanje prekida je od 8:00 do 14:00 sati.

Razlog prekida su radovi na dalekovodu.

Srijeda, 8. srpnja

Bidnić

Bez struje će biti korisnici na području:

Put fazanerije 5-7, Put Bidnića 1-60, Bidnići 1-30, Put Ivančevića 1-20

Očekivano trajanje prekida je od 8:00 do 14:00 sati.

Razlog prekida su radovi na srednjenaponskoj mreži.

Split - Brda i okolne ulice

Bez struje će biti korisnici na adresama:

Hercegovačka 101 i 101A, Mostarska 30-80, Put Brda 1-20, Put Ravnih njiva 1-20, Širokobriješka 1-20

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 10:30 sati.

Razlog prekida su radovi na trafostanici Brda 3.

Split - Hercegovačka

Bez struje će biti korisnici na adresi:

Hercegovačka 102

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Razlog prekida je zamjena mjernih uređaja.

Žrnovnica

Bez električne energije bit će korisnici na adresama:

Krešimirova 37-53 i 18A-36, Kružina 1-9 i 2-24, Put Sv. Jure 42-60

Očekivano trajanje prekida je od 9:00 do 12:00 sati.

Razlog prekida su radovi na niskonaponskoj mreži.

Split - 141. brigade Hrvatske vojske

Bez struje će biti korisnici na adresama:

Ulica 141. brigade Hrvatske vojske 1, 1A i 1B

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.

Split - Kvaternikova

Bez struje će biti korisnici na adresi:

Kvaternikova 32

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.

Split - Rovinjska

Bez struje će biti korisnici na adresi:

Rovinjska 6

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 9:30 sati.

Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.

Split - Magistrala Solin

Bez struje će biti korisnici na adresi:

Magistrala Solin 49B

Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.

Radovi su planirani

Iz HEP-a napominju da je riječ o planiranim radovima, no u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nepredviđenih okolnosti moguća su odstupanja od najavljenog rasporeda.

Građanima se preporučuje da tijekom najavljenog razdoblja isključe osjetljive elektroničke uređaje, osobito računala, klimatizacijske uređaje i opremu koja bi mogla biti osjetljiva na prekid ili ponovni dolazak električne energije.