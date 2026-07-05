Tko će ostati bez klime na vrućinama? Lista je poduža, evo što najavljuje HEP

Pojedini dijelovi Splitsko-dalmatinske županije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Donosimo popis lokacija i očekivano trajanje prekida opskrbe električnom energijom.

PONEDJELJAK, 6.7.

Mjesto: Split

Ulica: Trondheimska 33

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30

Mjesto: Split

Ulica: Tršćanska 1, 1a, 1b

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30

Mjesto: Split

Ulica: Hrvatske mornarice 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30

Mjesto: Brštanovo

Ulica: Područje Brštanova: Piplovići, Poušići, Stričevići

Napomena: Radovi na mreži n.n.

Očekivano trajanje: 10:00 - 11:00

Mjesto: Ogorje Donje

Ulica: Kapitanovići, Runtići

Napomena: Radovi na mreži n.n.

Očekivano trajanje: 08:00 - 14:00

Mjesto: Dugopolje

Ulica: Domobranska 9, 14-18; Senjska 63-77; Splitska 1-10; Domovinskog rata 31-67; Vinska 1-16; Kneza Višeslava 25

Napomena: Radovi na mreži n.n.

Očekivano trajanje: 09:00 - 14:00

Mjesto: Solin, Sv. Kajo

Ulica: Bunje 30-179

Napomena: Radovi na mreži n.n.

Očekivano trajanje: 08:00 - 13:00

Mjesto: Svinišće

Ulica: Put Svinišća Franje Josipa

Napomena: Radovi na mreži

Očekivano trajanje: 08:00 - 11:00

Mjesto: Seget Donji

Ulica: Don Vjekoslava Bilote, dio Ulice hrvatskih žrtava, Put Gospe od Sniga, Rimski put, Put sv. Danijela, Petra

Napomena: Privremeni prekid bit će i u ostalim ulicama: Petra Krešimira IV., Put Vlaške, Put Jakova Rotonda, dio Ulice hrvatskih žrtava, Don Petra Špike, Ulica Mihe Barade, dio Ulice Put Gornjih vrata, Donji Kraji od 7:00 do 8:00 i od 13:00 do 14:00

Očekivano trajanje: 07:00 - 15:00

UTORAK, 7.7.

Mjesto: Split

Ulica: Josipa Jovića 23, 23A

Napomena: Zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30

Mjesto: Lećevica

Ulica: Kladnjice, Čvrljevo, Divojevići, dio Lećevice

Napomena: Radovi na DV-u

Očekivano trajanje: 08:00 - 14:00

Kako navodi HEP, riječ je o planiranim radovima, a u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi se mogu odgoditi. Izvorni stil i format preuzet je prema ranijoj objavi Dalmacije Danas o najavljenim isključenjima električne energije.