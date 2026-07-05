Tko će ostati bez klime na vrućinama? Lista je poduža, evo što najavljuje HEP

Pojedini dijelovi Splitsko-dalmatinske županije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Donosimo popis lokacija i očekivano trajanje prekida opskrbe električnom energijom.
PONEDJELJAK, 6.7.
Mjesto: Split
Ulica: Trondheimska 33
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Tršćanska 1, 1a, 1b
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Hrvatske mornarice 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30
Mjesto: Brštanovo
Ulica: Područje Brštanova: Piplovići, Poušići, Stričevići
Napomena: Radovi na mreži n.n.
Očekivano trajanje: 10:00 - 11:00
Mjesto: Ogorje Donje
Ulica: Kapitanovići, Runtići
Napomena: Radovi na mreži n.n.
Očekivano trajanje: 08:00 - 14:00
Mjesto: Dugopolje
Ulica: Domobranska 9, 14-18; Senjska 63-77; Splitska 1-10; Domovinskog rata 31-67; Vinska 1-16; Kneza Višeslava 25
Napomena: Radovi na mreži n.n.
Očekivano trajanje: 09:00 - 14:00
Mjesto: Solin, Sv. Kajo
Ulica: Bunje 30-179
Napomena: Radovi na mreži n.n.
Očekivano trajanje: 08:00 - 13:00
Mjesto: Svinišće
Ulica: Put Svinišća Franje Josipa
Napomena: Radovi na mreži
Očekivano trajanje: 08:00 - 11:00
Mjesto: Seget Donji
Ulica: Don Vjekoslava Bilote, dio Ulice hrvatskih žrtava, Put Gospe od Sniga, Rimski put, Put sv. Danijela, Petra
Napomena: Privremeni prekid bit će i u ostalim ulicama: Petra Krešimira IV., Put Vlaške, Put Jakova Rotonda, dio Ulice hrvatskih žrtava, Don Petra Špike, Ulica Mihe Barade, dio Ulice Put Gornjih vrata, Donji Kraji od 7:00 do 8:00 i od 13:00 do 14:00
Očekivano trajanje: 07:00 - 15:00
UTORAK, 7.7.
Mjesto: Split
Ulica: Josipa Jovića 23, 23A
Napomena: Zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 08:30 - 12:30
Mjesto: Lećevica
Ulica: Kladnjice, Čvrljevo, Divojevići, dio Lećevice
Napomena: Radovi na DV-u
Očekivano trajanje: 08:00 - 14:00
Kako navodi HEP, riječ je o planiranim radovima, a u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi se mogu odgoditi. Izvorni stil i format preuzet je prema ranijoj objavi Dalmacije Danas o najavljenim isključenjima električne energije.