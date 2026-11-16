Tko će dobiti novac za uređenje dalmatinske obale? Županija odlučuje o novim ulaganjima, a jedno pitanje posebno je zanimljivo

Splitsko-dalmatinska županija priprema novu raspodjelu sredstava za kapitalne projekte na pomorskom dobru, a odluka o tome naći će se pred vijećnicima Županijske skupštine u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine. Riječ je o ulaganjima koja su važna za razvoj i uređenje obalnog prostora, od komunalne i obalne infrastrukture do zahvata kojima se poboljšavaju uvjeti korištenja pomorskog dobra.

Na dnevnom redu 12. sjednice Županijske skupštine, koja počinje u 9 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, prijedlog odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava nalazi se pod točkom 13. Riječ je o Programu sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2026. godinu, za koji je javni poziv objavljen još u lipnju.

Projekt mora vrijediti najmanje 150.000 eura

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama s područja Splitsko-dalmatinske županije. Prema objavljenim uvjetima, svaki prijavitelj može kandidirati najviše dva projekta, a vrijednost pojedinog ulaganja mora iznositi najmanje 150.000 eura.

Važno je pritom razlikovati ukupnu vrijednost investicije od iznosa županijskog sufinanciranja. Prag od 150.000 eura odnosi se na vrijednost projekta koji se kandidira, a ne na iznos potpore koji će pojedini grad ili općina automatski dobiti.

Za prihvatljivost projekta potrebna je odgovarajuća dokumentacija, uključujući pravomoćnu građevinsku i/ili lokacijsku dozvolu. Program se ne odnosi na zahvate unutar luka otvorenih za javni promet, nego na odgovarajuće kapitalne projekte na pomorskom dobru izvan tih područja.

Tko će dobiti najviše: otoci ili obalni gradovi?

Jedno od zanimljivijih pitanja vezanih uz raspodjelu sredstava jest geografska zastupljenost odabranih projekata. Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća izrazito različita obalna područja, od velikih gradskih središta do manjih otočnih i priobalnih općina, a potrebe za ulaganjem u pomorsko dobro nisu svugdje jednake.

U turistički opterećenijim sredinama ulaganja su često povezana s intenzivnim korištenjem obalnog prostora, dok u manjim mjestima i otočnim zajednicama komunalni i infrastrukturni zahvati mogu imati posebnu važnost za svakodnevni život stanovnika.

Zato će biti važno vidjeti koliko je projekata kandidirano, koliko ih je predloženo za sufinanciranje i kako su sredstva raspoređena između otoka i kopnenog priobalja. Posebno je značajno utvrditi odnosi li se predložena potpora na već započete radove, nastavak postojećih ulaganja ili projekte čija provedba tek treba započeti.

Novac iz Županije nije isto što i početak radova

Donošenje odluke o raspodjeli sredstava samo je jedan od koraka u provedbi kapitalnih projekata. Čak i nakon odobravanja županijske potpore, dinamika izvođenja radova može ovisiti o provedbi javne nabave, raspoloživosti preostalih sredstava i drugim administrativnim ili tehničkim preduvjetima.

Zbog toga je prilikom predstavljanja svakog pojedinog projekta važno navesti ne samo koliko je Županija spremna izdvojiti nego i kolika je ukupna vrijednost ulaganja, koji su ostali izvori financiranja te u kojoj se fazi projekt trenutačno nalazi.

Samo takvom usporedbom može se dobiti realna slika o tome koliko će županijska potpora pridonijeti stvarnom uređenju obalnog prostora, a koliko će ulaganja ostati vezana uz buduće faze provedbe.

Odluka pred vijećnicima u ponedjeljak

Prijedlog odluke uvršten je među službene materijale za sjednicu Županijske skupštine 16. studenoga. Vijećnici će razmatrati predloženi odabir projekata i raspodjelu sredstava, nakon čega će biti poznat konačan ishod odlučivanja.

Posebno će biti zanimljivo utvrditi koliko su u raspodjeli zastupljene manje otočne općine, odnosno jesu li sredstva usmjerena prema nekoliko većih zahvata ili raspoređena na veći broj lokalnih projekata. Upravo će konkretni korisnici, iznosi i lokacije pokazati gdje Splitsko-dalmatinska županija ove godine usmjerava sredstva namijenjena kapitalnim ulaganjima na pomorskom dobru.