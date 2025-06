Tko će biti novi predsjednik Centra? Ovo su kandidati, ali postoji jedna 'kvaka'. Saznajemo kada će se odlučiti tko će biti novi šef stranke

U izbornoj noći drugog kruga lokalnih izbora u Splitu, Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Grada Splita i kandidat stranke Centar, šokirao je javnost izjavom da se vraća znanosti i da se oprašta od političkog angažmana u podmarjanskom gradu, ali i općenito. Prije nekoliko dana na društvenim je mrežama objavio da stavlja svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Splita u mirovanje.

"Mogućnost povratka u znanost uvijek mi je osiguravala neovisnost"

"Upravo sam poslao zahtjev za mirovanje svog mandata u Gradskom vijeću Grada Splita. Stranka Centar odlučit će tko će me zamijeniti u vijeću. Kao što sam najavio, preda mnom je razdoblje u kojem ću se posvetiti povratku u znanstvenu i nastavnu karijeru, jer je to moje osnovno zanimanje i moj čvrsti profesionalni temelj. Mogućnost povratka u znanost uvijek mi je osiguravala neovisnost i omogućila da nikada ne napravim kompromise koji bi bili ispod visokih moralnih, etičkih i civilizacijskih standarda. Zato jesam i uvijek ću biti ponosan na sve što smo postigli u četiri godine upravljanja Splitom. A sada nastavljam s aktivnostima u drugim područjima u Splitu i Hrvatskoj", izjavio je Puljak na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako je naglasio, iako to nije izravno rekao, stranka Centar odlučit će tko će preuzeti njegov mandat. Isto je učinio i Antonio Kuzmanić, bivši dogradonačelnik Grada Splita, koji je najavio da neće biti gradski vijećnik u novom mandatu. Njega je, kako smo ranije pisali, zamijenila Marijana Puljak, dok će Ivicu Puljka, što je manje poznato, zamijeniti Ivana Ožegović. Podsjetimo, bivši predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita bio je Željko Domazet iz Centra, ali ni on nije želio konzumirati mandat u Vijeću, pa ga s liste Centra mijenja trenutni predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica Mario Lolić.

Pitanje koje se sada postavlja jest – tko je predsjednik Centra, s obzirom na to da je to do sada bio Ivica Puljak – i kada će se izabrati novi čelni čovjek stranke. Neslužbeno se spominje nekoliko imena, ali zasad nije poznato tko će to biti.

"Suradnja nam se temelji na međusobnom povjerenju"

Jedan od kandidata koji se spominje je Igor Skoko, gradski vijećnik i tajnik stranke.

"Bojan Ivošević nije član stranke. Imamo propisan statut i odlučit ćemo – lako ćemo se mi dogovoriti o svemu. To će vjerojatno biti pred kraj ljeta, prvo imamo izbore za lokalne podružnice. Sve je definirano statutom i moramo se toga držati", rekao je Skoko za Dalmaciju Danas.

Kontaktirali smo i Bojana Ivoševića, koji nije član Centra, ali djeluje u njihovu klubu vijećnika. Podsjetimo, i nekoliko drugih vijećnika s liste Centra djeluje kao nezavisni vijećnici u Gradskom vijeću Grada Splita. Iako se često spominje kao mogući nasljednik Ivice Puljka, Ivošević trenutačno ne može postati predsjednik stranke jer nije njezin član.

"Ne mogu pretendirati na mjesto predsjednika ako nisam član stranke, to ćete njih morati pitati. Mi međusobno uopće nismo razgovarali o tome. Suradnja nam se temelji na međusobnom povjerenju, bez formalnih koalicijskih sporazuma. Nitko nikoga nije iznevjerio – sve se temelji na ljudskosti i povjerenju. Ako se budem želio učlaniti u neku stranku, to ću sigurno javno objaviti", jasno nam je rekao bivši zamjenik gradonačelnika Puljka.

"Sve će se odlučivati na vrijeme"

Na kraju smo kontaktirali i saborsku zastupnicu te gradsku vijećnicu stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita, Marijanu Puljak. I ona bi možda mogla preuzeti vodstvo stranke nakon supruga Ivice.

"Sve će ići u skladu sa stranačkim procedurama, sve će se odlučivati na vrijeme – pa tako i ta odluka", kratko je zaključila Marijana Puljak.

U svakom slučaju, pred Centrom je burno razdoblje, jer zasad nemaju čelnog čovjeka, a u narednom će se razdoblju odlučiti tko će biti novi predsjednik trenutno najbrojnije stranke u Gradskom vijeću Grada Splita.

Tko će biti novi predsjednik/predsjednica stranke Centar? Marijana Puljak

Igor Skoko

Bojan Ivošević (učlanit će se u stranku)

Netko drugi