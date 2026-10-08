TKO BI DOBIO VEĆE MIROVINE OD 2027.? Provjerili smo što se priprema braniteljima

Hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji od početka 2027. godine mogle bi očekivati promjene mirovinskih primanja. Zakonskim prijedlogom predviđeni su dodatak uz mirovinu, povećanje najniže mirovine te poseban godišnji dodatak za umirovljene dragovoljce Domovinskog rata.

Koga bi promjene obuhvatile, kako bi se određivali novi iznosi i hoće li korisnici morati podnositi zahtjeve, provjerili smo u Ministarstvu hrvatskih branitelja i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Za komentar smo se obratili i Udruzi veterana 4. gardijske brigade iz Splita.

Dodaci bi postali dio mirovine

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja navode da je riječ o nastavku kontinuiranog unaprjeđenja prava branitelja i članova njihovih obitelji. Dodatak uz mirovinu predviđen je za korisnike koji mirovinu ostvaruju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili prema tom zakonu uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Uz to predloženo je povećanje najniže mirovine.

"Navedeni dodaci, odnosno povećanja su sastavni dio mirovine te se usklađuju zajedno s mirovinom, a odnosit će se na ukupno oko 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji", ističu iz Ministarstva.

Visina novog dodatka ovisila bi o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Ministarstvo podsjeća da se taj kriterij već primjenjuje pri ostvarivanju drugih braniteljskih prava.

"Još 2017. godine prilikom donošenja novog ZOOHBDR-a, duljina sudjelovanja u obrani suvereniteta RH prepoznata je kao temeljni kriterij koji utječe na gotovo sva prava iz Zakona", navode.

Pojašnjavaju da su zakonom iz 2017. godine, ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru, uvedeni snižavanje dobne granice za ostvarivanje pune starosne mirovine i povećanje najniže mirovine. O duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu ovisio bi i iznos novog dodatka uz mirovinu.

Godišnji dodatak za oko 104 tisuće dragovoljaca

Posebna mjera odnosila bi se na umirovljene dragovoljce Domovinskog rata. Njima je namijenjen godišnji dragovoljački dodatak, za koji bi ključan bio njihov status, neovisno o vrsti mirovine i propisu prema kojem su je ostvarili.

"Predviđeno je uvođenje godišnjeg dragovoljačkog dodatka koji će se isplaćivati jednom godišnje svim korisnicima u mirovini, neovisno o vrsti mirovine i propisu po kojem je ostvarena, a na temelju statusa dragovoljca. Navedenom mjerom bit će obuhvaćeno oko 104 tisuće dragovoljaca", poručuju iz Ministarstva.

Bez podnošenja zahtjeva

Sva predviđena povećanja i dodaci određivali bi se na temelju službenih podataka iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Evidenciju vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja na temelju podataka Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Korisnici prema predloženom rješenju ne bi morali sami pokretati postupak za određivanje novih iznosa.

"Predviđeno je da Zakon stupi na snagu od 1. siječnja 2027. godine. Korisnici ne trebaju podnositi zahtjeve za određivanje novih iznosa jer će prevođenje na nove iznose obaviti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu", odgovaraju iz Ministarstva.

Navedeni rok odnosi se na određivanje novih iznosa, dok konkretan datum prve isplate pojedinom korisniku u dostavljenom odgovoru nije naveden.

HZMO: "Zakon je još u postupku"

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrđuju da je Hrvatski sabor 24. rujna 2026. proveo prvo čitanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Predloženo stupanje na snagu je 1. siječnja 2027.

"Budući da je riječ o prijedlogu zakona koji je još u zakonodavnom postupku, do njegova donošenja i stupanja na snagu nismo u mogućnosti detaljnije odgovoriti na pitanja", navode iz HZMO-a.

Podsjećaju da je djelatnost Zavoda sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, odnosno prvog mirovinskog stupa.

"Po stupanju izmjena i dopuna ZOHBDR-a na snagu bit će moguće dati preciznije informacije o provedbi novih odredbi", poručuju.

Udruga veterana 4. gardijske brigade bez dodatnog komentara

Za komentar predloženih promjena obratili smo se i Udruzi veterana 4. gardijske brigade iz Splita. Iz Udruge su odgovorili da s obzirom na već zaprimljene odgovore Ministarstva hrvatskih branitelja i HZMO-a smatraju kako njihov dodatni odgovor u ovom trenutku nije potreban.

"Zahvaljujemo na Vašem upitu i interesu za navedenu temu. S obzirom na to da ste za potrebe članka već zaprimili odgovore Ministarstva i od HZMO-a smatramo da naš dodatni odgovor u ovom trenutku nije potreban".

Prema informacijama koje je Dalmacija Danas dobila od Ministarstva predložena povećanja određivala bi se automatski, a dodatak uz mirovinu usklađivao bi se zajedno s njom.

Za precizne informacije o provedbi i isplati korisnici će ipak morati pričekati donošenje zakona