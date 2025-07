TJEDNA PROGNOZA Jače grmljavinsko nevrijeme neće zaobići ni Dalmaciju, oduševit će vas kakve temperature stižu samo samo dva dana

Nedjelja je u Dalmaciji protekla u znaku stabilnog ljetnog vremena. Najviše dnevne temperature posvuda su bile od 31 do 36°C, koliko je službeno izmjereno u Makarskoj i Komiži.

U kasnim popodnevnim i večernjim satima nestabilnije je bilo na sjevernom Jadranu i dijelu zapada zemlje. Mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine, no zasad nije bilo većih količine oborine.

Pad tlaka zraka i jugo koje je zapuhalo na moru uvod je u promjenu vremena. DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm izdao narančasto upozorenje zbog mogućnosti neverina na Jadranu tijekom ponedjeljka, a za utorak žuto.

Sljedeća tri dana na Jadranu će biti nestabilnija u odnosu na prethodne dane, no još u ponedjeljak većina nevera bit će na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji, a u utorak i srijedi bit će ih i južnije.

Ponedjeljak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Nestabilnosti će ujutro prvo zahvatiti sjeverni Jadran, proširit će se i na dio sjeverne Dalmacije. Tamo će biti prolaznih pljuskova s grmljavinom, a moguće i snažno grmljavinsko nevrijeme. Neverin je moguć i južnije, iako tek mjestimice. Tijekom popodnevnih sati vrijeme će se prolazno stabilizirati. Puhat će umjereno do pojačano jugo koje na moru prolazno može imati jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 18°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 28°C uz obalu. Najviše dnevne temperature malo niže u odnosu na prethodne dane, od 28 do 33°C.

Utorak donosi nastavak nestabilnog vremena. Nestabilnosti će ujutro prvo zahvatiti sjeverni Jadran, proširit će se i na dio sjeverne Dalmacije, a sredinom dana i popodne mjestimičnih pljuskova i grmljavine bit će i u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Ipak, oborine će biti lokalnog karaktera pa ponegdje može pasti preko 30 litara po kvadratnom metru u kratko vrijeme, a ponegdje tek koja kap. Jugo će puhati još samo u početku, na sjevernom Jadranu prvi će okretati na zapadne smjerove, a do kraja dana podno Velebita zapuhat će umjerena do jaka bura. Najviše dnevne temperature još malo niže u odnosu na prethodne dane, od 26 do 31°C.

U srijedu će biti nestabilno još u prvom dijelu dana, kada će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. U drugom dijelu dana postupno razvedravanje. Puhat će umjerena do jaka bura, na moru i tramontana, podno Velebita ujutro s olujnim udarima. Vjetar će navečer slabiti. Srijeda će biti najsvježiji dan tjedna, najviše dnevne temperature od 23 do 28°C.

U četvrtak i petak pretežno sunčano i suho, tek popodne može prolazno biti promjenjive naoblake. Vjetar slabiji u odnosu na srijedu, no oba dana povremeno će biti umjerene i pojačane tramontane, osobito popodne, a ponajviše prema otvorenom moru. Noći će biti hladnije od prosjeka za dio godine, što će mnoge oduševiti. Danju ugodno, većinom od 27 do 32°C.

U dane vikenda pretežno sunčano, vjetar će oslabiti, a danju će ponovno biti toplije.