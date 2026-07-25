Tjedan završavamo jugom, navečer lokalno i nevere. Potom povratak prave ljetne žege, trajat će dugo

Prvi put nakon dugo vremena niti jedna mjerna postaja na Jadranu nije zabilježila temperaturu zraka iznad 30 stupnjeva Celzijusovih. Tek je pokoja u središnjoj Hrvatskoj zabilježila malo iznad 30. Razlog dobrodošlom predahu od vrućina je prodor hladnog zraka koji je još jače zahlađenje donio područjima istočnije od Hrvatske. Primjerice, u najvišim planinama Crne Gore i Sjeverne Makedonije padao je snijeg što nije nimalo česta pojava u srcu ljeta.

Spomenimo da je Brezovac u Lici jutros zabilježio mraz, odnosno -0,3°C. Vrlo hladna za kraj srpnja bila je i Dalmatinska zagora. Sinjal je bio najhladniji s 5°C, Donja Tijarica je zabilježila 6°C, Nisko i Dolića Draga 7°C...

Dok je jučer na Jadrana puhala umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna, bura je tijekom subote prestala i tijekom dana okrenula na slab jugozapadnjak, a na moru sjevernog Jadrana i na slabo jugo.

Upravo je to jugo naznaka kratkotrajne promjene vremena, posljednje u nizu ovog srpnja. Ona će donijeti umjereno do jako jugo cijelom Jadranu, a u drugom dijelu dana i mjestimične neverine. Ipak, bitno je naglasiti da oborina neće biti posvuda, ponegdje će izostati, do će drugdje biti i izraženijih neverina s kojima u kratko vrijeme može pasti preko 20 ili 30 litara oborine po metru kvadratnome.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za Jadran izdao žuti i narančasti stupanj upozorenja. Narančasto vrijedi za cijelu obalu i Dalmatinsku zagoru, osim južne Dalmacije, a izdano je zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena i udara vjetra do 60 km/h.

U nedjelju ujutro nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano. Već krajem prijepodneva jače naoblačenje na sjevernom Jadranu, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Poslijepodne će ih biti i u Dalmaciji, no glavnina destabilizacije se očekuje kasno poslijepodne i osobito navečer kada će u srednjoj i južnoj Dalmaciji mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje i jačeg grmljavinskog nevremena. Ipak, kiše neće biti posvuda, ponegdje će se zadržati suho. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru s vrlo jakim udarima, slabit će krajem dana i navečer, a najduže će se zadržati na jugu.

Neverini će prema jutru biti sve rjeđi, uglavnom na moru Dalmacije, a od jutra će se vrijeme stabilizirati.

Bit će to uvod u stabilan novi tjedan koji će donijeti novi toplinski val u svom drugom dijelu. Tako će od četvrtka temperature zraka u mnogim dijelovima Dalmacije dosezati ili prelaziti 35°C, a ponegdje će se približiti 40°C.

O tome ćemo opširnije u ponedjeljak ujutro.

ESTOFEX izdao upozorenje za nedjelju ESTOFEX je za nedjelju izdao najviši, 3. stupanj upozorenja za velik dio Italije i talijansku obalu Jadrana, dok je hrvatska i šira istočna obala Jadrana uglavnom obuhvaćena 2. stupnjem upozorenja. Na talijanskoj strani očekuje se iznimno opasna situacija s mogućnošću vrlo velike tuče, razornih udara vjetra, ekstremno obilne kiše i lokalnih poplava, a postoji i povećan rizik od jakih tornada. Posebno su ugroženi sjeverna i središnja Italija te sjeverni Jadran, gdje se mogu razviti snažne superćelijske oluje i veliki organizirani olujni sustavi. Na našem dijelu Jadrana rizik je nešto niži, ali i dalje ozbiljan. Tijekom dana uz obalu, a osobito navečer i u noći i u unutrašnjosti zapadnog Balkana, moguće su jake grmljavinske oluje, krupna tuča, olujni udari vjetra, vrlo obilna kiša i lokalno pijavice ili tornado. Dodatnu opasnost predstavlja vrlo toplo more, koje u atmosferu dovodi veliku količinu vlage i energije. Olujni sustavi mogu se kretati vrlo brzo, naglo jačati i zahvatiti šire područje, pa se nautičarima i svima uz more preporučuje pojačan oprez i praćenje upozorenja.