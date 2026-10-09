Tjedan zabranjenih knjiga potiče na čitanje klasika koje su cenzura i kontroverze pokušale maknuti s polica

Učenici II. gimnazije Split u Glazbenom salonu Jakova Gotovca Hrvatskoga doma Split obilježili su Tjedan zabranjenih knjiga prigodnim književnim susretom. Tjedan zabranjenih knjiga obilježava se krajem rujna i početkom listopada, a njegova je osnovna zadaća promicanje slobode čitanja i razgovora o književnim djelima – čak i onima koja su kroz povijest osporavana, cenzurirana, a neka čak i potpuno zabranjivana ili javno spaljivana.

U kratkom uvodu ljubitelji književnosti saznali da su se na popisu zabranjenih knjiga nalazile čak i bajke („Trnoružica“, „Pepeljuga“, „Alisa u Zemlji čudesa“), a i neki obožavani klasici poput „Lovca u žitu“, „Candidea“, „Gospođe Bovary“ i „Cvjetova zla“ također su doživljavali intenzivne napade i pokušaje potpune zabrane.

O kontroverzama vezanima za najpoznatijeg predstavnika proze u trapericama, roman „Lovac u žitu“, govorile su Zara Aničić i Anastasiia Kovalenko. Istaknule su da je knjiga dolazila pod povećalo zbog lika izgubljena tinejdžera koji bježi iz škole, poročan je, psuje i gazi svaki autoritet. Knjiga je doživjela nepravedan tretman i zbog činjenice da se ubojica Johna Lennona referirao na lik Holdena te čitao stranice Salingerova romana tijekom uhićenja i iznošenja obrane.

„Let iznad kukavičjeg gnijezda“ Kena Keseya roman je koji je uzburkao zdravstveni sustav stavljajući u fokus često nemilosrdan tretman pacijenata s mentalnim bolestima. Jakša Veić i Karmen Vlasteličić govorili su o glavnom liku McMurphyju, kojega je nevjerojatno utjelovio Jack Nicholson. Inteligentni kriminalac koji u umobolnicu dolazi da bi izbjegao zatvor postaje glavni vođa otpora bizarnu sustavu koji je pacijente bacao u dodatni ponor srama i depresije. Eksplicitan rječnik, tjelesnost, nasilje, lobotomija i suicid samo su neke od tema zbog kojih je roman dolazio na loš glas, ali istoimeni mu je film Miloša Formana samo dodatno podignuo popularnost osvojivši pet najvažnijih oskarovskih kategorija.

„Charlie i tvornica čokolade“ jedan je od onih naslova koji izazivaju podizanje obrva kad se sazna da je bio osporavan i zabranjivan, a predstavili su ga Marta Radić, Laura Kovačević, Marija Delić i Lovre Tešija. Bajkovita priča siromašnog dječaka Charlieja, koji spletom sretnih okolnosti postaje jedan od pet odabranih koji će posjetiti misterioznu tvornicu čokolade ekscentričnog Willyja Wonke, ipak je izazivala prijepore. Prikaz izmišljene tamne rase Oompa Loompasa, radnika koji su plaćeni zrnima kakaovca, izazvao je osudu zbog rasizma, a oslikavanje mana bahate djece (primjerice debljine) te njihovih kazna u novijem se vremenu smatra neprimjerenim. Međutim, kao i u ostalim slučajevima, ni ovdje knjiga (a ni film) nije izgubila na važnosti zbog pokušaja zabrane.

Tjedan zabranjenih knjiga postaje zanimljiva književna tradicija kojom Hrvatski dom otvara vrata čitateljima svih generacija, a i kritičkome promišljanju o tekstovima koji plešu na rubu zabrane i obožavanja.