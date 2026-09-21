Tjedan vina stiže na Korčulu: Blato donosi degustacije, radionice, baštinske ture i vinski kviz

Kraj rujna na Korčuli bit će u znaku vina. Od 23. do 30. rujna 2026. godine u Blatu se održava Blato Wine Experience, manifestacija koja će tijekom tjedan dana okupiti vinare, lokalne domaćine i ljubitelje vina i otočnih okusa.

Posjetitelje očekuju degustacije lokalnih sorti vina, keramičke radionice, baštinske ture, vinski kviz, stručna konferencija i tematski vinski dani.

Program je osmišljen tako da posjetitelji Blato upoznaju i kroz njegove ljude, tradiciju i gastronomiju. Tako će poslijepodne moći provesti u vinariji, okušati se u oblikovanju gline uz čašu vina ili naučiti pripremati tradicionalnu slasticu, dok su večernji sati rezervirani i za odmjeravanje znanja na vinskom kvizu.

Događanja će se održavati na više lokacija u Blatu – u lokalnim vinarijama i na obiteljskim gospodarstvima te u Dainesi Studiju, hotelu Alfir i Konobi Zlinje.

Manifestacija tako spaja vino, gastronomiju, kreativne radionice i lokalnu baštinu, a organizatori programom žele ponuditi sadržaj i gostima koji na Korčulu stižu samo na vikend i onima koji na otoku planiraju ostati nekoliko dana.