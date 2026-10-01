Tjedan svemira stiže u Split: Pet dana besplatnih predavanja, teleskopa, filma i Astro-kviza

Split će od 5. do 9. listopada postati mjesto susreta astronomije, znanosti i znatiželje. Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i članovi Astronomske sekcije Fizikalnog društva Split pripremili su Tjedan svemira 2026., petodnevni program namijenjen svim generacijama.

Cilj manifestacije je astronomiju i suvremenu znanost približiti javnosti na zanimljiv, pristupačan i interaktivan način te pokazati kako znanost nije rezervirana samo za učionice i laboratorije. Ulaz i sudjelovanje u programu su besplatni.

Tjedan otvara Ante Radonić

Program počinje u ponedjeljak, 5. listopada, gostovanjem poznatog hrvatskog popularizatora astronomije Ante Radonića. On će u 19 sati u amfiteatru A0-2 Zgrade tri fakulteta održati predavanje „Najnovija istraživanja svemira“.

Bit će riječi o suvremenim istraživanjima svemira, teleskopima Hubble, James Webb i Roman, gravitacijskim valovima te novim svemirskim misijama. Već od 18:45 organizirana je zakuska, dok će nakon predavanja, u 20:30 sati, na terasi Pomorskog fakulteta uslijediti javno promatranje teleskopima.

Filmska večer i „svemirske“ slastice

Utorak, 6. listopada, rezerviran je za filmsku večer organiziranu u suradnji s Kinom Mediteran Split. U 19 sati na rasporedu je projekcija znanstveno-fantastičnog filma „Projekt Spasitelj“.

Prije filma, od 18:30 sati, ispred Zgrade tri fakulteta bit će postavljen štand sa slasticama astronomske tematike. Posjetitelje očekuju keksi u obliku zvijezda, galaxy muffini i druga iznenađenja, a kolači i kokice bit će besplatni dok traju zalihe.

Program i za najmlađe

Srijeda, 7. listopada, posvećena je djeci vrtićke dobi. U suradnji s odabranim vrtićima održat će se program „Mali astronauti: Kreativna astro-radionica i čarolija planetarija“.

Program će biti organiziran u dva termina, od 10 do 12 te od 16 do 18 sati u Zgradi tri fakulteta. Djeca će sudjelovati u kreativnoj astronomskoj radionici te posjetiti planetarij.

Dan završava novim javnim promatranjem teleskopima, koje počinje u 19:30 sati na terasi Pomorskog fakulteta.

Imate teleskop, ali ne znate kako ga koristiti?

Za četvrtak, 8. listopada, pripremljena je radionica „Donesi svoj teleskop“. Počinje u 19 sati u učionici PMF-a, a namijenjena je svima koji žele naučiti više o principu rada teleskopa, njegovim dijelovima i pravilnom rukovanju.

Sudionici će nakon kratkog predavanja, uz pomoć članova Astronomske sekcije, naučeno moći isprobati u praksi. Za ovu je radionicu potrebna prethodna prijava.

U 20 sati slijedi još jedno javno promatranje teleskopima, ovoga puta na parkiralištu ispred Zgrade tri fakulteta.

„Recept za neuspjele zvijezde“ i veliki Astro-kviz

Posljednji dan Tjedna svemira, petak 9. listopada, donosi predavanje Tamare Rom, asistentice na splitskom PMF-u i doktorandice astrofizike na Université Grenoble Alpes.

Predavanje zanimljivog naziva „Astronomska kuharica – recept za neuspjele zvijezde“ počinje u 19:15 sati u učionici B3-47 PMF-a, a posjetitelji će moći doznati više o smeđim patuljcima, objektima koje se često opisuje kao „neuspjele zvijezde“.

Za kraj manifestacije slijedi Astro-kviz s Tomislavom Primorcem, fizičarem, komičarem i glazbenikom. Kviz počinje u 20 sati u caffe baru Korolar na splitskom kampusu, a za sudjelovanje je potrebna prethodna besplatna prijava.

Organizatori pozivaju građane da povedu obitelj i prijatelje te tijekom pet dana malo češće pogledaju prema nebu.

Tjedan svemira 2026. realizira se uz podršku Fizikalnog društva Split, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, inicijative Noć istraživača, Kina Mediteran Split i caffe-bara Korolar.

OVDJE se možete prijaviti za Astri kviz, a OVDJE za Donesi svoj teleskop.