Tjedan pun događanja u splitskim knjižnicama: Radionice, izložbe, predstave i književne večeri

Gradska knjižnica Marka Marulića Split od 3. do 7. kolovoza pripremila je raznovrstan program namijenjen djeci i odraslima. Posjetitelje očekuju kreativne i edukativne radionice, književna događanja, izložbe, predstave te programi posvećeni znanosti i umjetnosti. U atriju Središnje knjižnice do 4. kolovoza može se razgledati izložba Denisa Ivića "Melodija mora i tišine", dok će od 6. do 31. kolovoza biti postavljena izložba Jele Duić "Mojoj duši se žuri".

Kreativni početak tjedna

Program u ponedjeljak, 3. kolovoza, započinje u 11 sati u Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice radionicom "Kolažiramo kućice od sladoleda". U Knjižnici Mejaši-Kila u 14 sati održat će se dječja radionica "Lov na knjige", dok je u Knjižnici Dalmatina u 18.30 sati na rasporedu "Pismo & glava", autorska radionica kreativnog pisanja pod vodstvom Katje Grcić. Ponedjeljak će zaključiti dječja tombola koja počinje u 19 sati u Središnjoj knjižnici.

Programiranje, šah i predstavljanje knjige

U utorak, 4. kolovoza, u Knjižnici Mejaši-Kila od 14 sati održat će se radionica programiranja za djecu "Codey Rocky". Knjižnica Brodarica u 18 sati organizira školu šaha i logičkog razmišljanja za djecu i odrasle, a u Središnjoj knjižnici u 19 sati počinje Mala čarobna čitaonica pod nazivom "Život u obitelji dupina". Program se održava u sklopu projekta Science Comes to Town. U dvorištu Knjižnice Dalmatina u 20.30 sati bit će predstavljena knjiga "Gluha nota" Elvisa Bošnjaka. Događanje se održava u sklopu 72. Splitskog ljeta.

Program se nastavlja u četvrtak, 6. kolovoza, kada će u Knjižnici Mejaši-Kila u 11 sati ponovno biti održana radionica programiranja "Codey Rocky". U Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice u 18 sati počinje radionica LEGO Edukido posvećena nacionalnim simbolima, dok će se u Knjižnici Dalmatina u 18.30 sati održati radionica književne kritike.

Završnica programa na Šolti

Petak, 7. kolovoza, donosi tri radionice za djecu. U Knjižnici Tehnološki park u 10 sati održat će se likovna radionica, dok će u Knjižnici Bol-Plokite u 11 sati početi "Eko art avantura", također u sklopu projekta Science Comes to Town. U isto vrijeme u Središnjoj knjižnici održat će se radionica "Jadrankine ljetne čarolije".

Tjedni program završava u 20.30 sati u dvoru Bratske kuće u Grohotama. U sklopu programa "Hrvatski zvukopis na Šolti" održat će se književna večer i predstava "Portret jednoga grada". Događanje organiziraju Gradska knjižnica Marka Marulića i umjetnička organizacija YELO, uz potporu Turističke zajednice Općine Šolta.