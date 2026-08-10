Tjedan koji donosi Magazin, KUD Kvadrilju i Klapu Trogir, klasičnu glazbu, izložbe i otočne večeri: Trogir i njegovi otoci ponovno postaju velika ljetna pozornica

Nakon još jednog tjedna ispunjenog glazbom, kazalištem, tradicijom, izložbama i otočnim događanjima, 56. Trogirsko kulturno ljeto ulazi u novu festivalsku tjednu dionicu koja donosi spoj vrhunske glazbe, umjetnosti i autentičnog dalmatinskog ugođaja. Ipak jedno ime posebno će privući pažnju publike – Magazin, koji u petak, 14. kolovoza stiže u Trogir.

OD „RIBARSKE NOĆI“ DO NOVOG TJEDNA PUNOG GLAZBE

Protekli tjedan ponovno je pokazao koliko različitih lica ima Trogirsko kulturno ljeto. Program prošlog tjedna je otvoren glazbeno-scenskom večeri i predstavljanjem knjige „Od hrvatskoga kraljevstva do Lijepe naše“ u Kneževu dvoru, gdje su se kroz glazbu, recitaciju i književnost spojili umjetnost i hrvatska kulturna i povijesna baština.

Najmlađa publika uživala je u besplatnoj kazališnoj predstavi „Pocahontas“ u Parku Malarija. Ljubitelji likovne umjetnosti mogli su obići izložbe „Kako je bilo i još uvijek je“ autora Kazimira Meštrovića.

Glazbeni program donio je promenadni nastup Narodne glazbe Trogir, koncert Jakova Jozinovića u Kuli Kamerlengo, zajednički koncert Narodne glazbe Trogir i HGD-a „Zrinski“ Donja Kaštela te Večer hrvatskih skladatelja, na kojoj su trogirski glazbenici predstavili djela hrvatskih autora.

Posebnu atmosferu donijela je i tradicionalna ribarska noć na Drveniku Velikom, koja je na Artiću okupila otočane, Trogirane i njihove goste uz glazbu, domaću gastronomiju i prepoznatljivi mediteranski ugođaj. Uz nastup Viva Banda i besplatan brodski prijevoz, večer je još jednom potvrdila koliko su tradicijske manifestacije važan dio Trogirskog kulturnog ljeta.

A sada – slijedi novi tjedan.

MAGAZIN U TROGIRU: HITOVI KOJE ĆE PJEVA TI CIJELI GRAD

Petak, 14. kolovoza, rezerviran je za Magazin.

Jedan od najdugovječnijih i najpopularnijih hrvatskih pop sastava stiže u Trogir na veliki koncert koji će se održati u Lučici Lokvice – Brigi, a ono što će posebno razveseliti publiku jest činjenica da je ulaz na koncert slobodan.

Očekuje se večer u kojoj će generacije publike zajedno pjevati neke od pjesama koje su obilježile domaću glazbenu scenu. Magazin će trogirsku publiku povesti kroz svoje velike hitove, među kojima su „Ti si želja mog života“, „Sve bi seke ljubile mornare“, „Put putujem“ i brojne druge pjesme koje su desetljećima dio glazbenog identiteta domaće publike.

Upravo je spoj poznatih pjesama, ljetne atmosfere, mora i otvorenog prostora ono što ovaj koncert čini jednim od događaja koje se ovog tjedna jednostavno ne smije propustiti.

Organizatori pozivaju građane, Trogirane, goste grada i sve ljubitelje dobre domaće glazbe da 14. kolovoza budu dio velike ljetne glazbene večeri u Lučici Lokvice.

OD KLASIKE DO SUVREMENE UMJETNOSTI

Tjedan ipak neće pripasti samo zabavnoj glazbi. Na Drveniku Velikom nastavljaju se Drveniške večeri klasične glazbe, koje publici donose kvalitetan glazbeni program u jedinstvenom ambijentu crkve sv. Jurja. Spoj vrhunske glazbe, otočne atmosfere i intimnog prostora povijesne sakralne arhitekture pruža poseban doživljaj, a oba su programa otvorena za publiku uz slobodan ulaz.

Već u ponedjeljak, 10. kolovoza, u 21 sat nastupit će Klapa Dežgracija, koja će publici prirediti večer posvećenu dalmatinskoj klapskoj pjesmi. U utorak, 11. kolovoza, također s početkom u 21 sat, slijedi koncert Ive i Natana Zlodre, koji donosi vrhunsku interpretaciju klasične glazbe.

Ljubitelji vizualne umjetnosti moći će posjetiti izložbu „Unutarnji mostovi“ autorice Sandre Abou Abdo u Izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira, dok će program dodatno obogatiti i izložbeni sadržaji koji povezuju suvremenu umjetnost s bogatom kulturnom baštinom grada.

Na programu je i koncert „Suze sv. Lovre“ na Drveniku Velikom, događaj koji glazbeni program povezuje s jednim od najljepših ljetnih nebeskih fenomena. Upravo su noći oko sredine kolovoza tradicionalno povezane s promatranjem meteorskog roja Perzeida, poznatih kao Suze sv. Lovre.

NEDJELJA U KAMERLENGU: TROGIRSKA TRADICIJA NA VELIKOJ POZORNICI

Nakon petka rezerviranog za Magazin, nedjelja, 16. kolovoza, donosi sasvim drugačiji, ali jednako atraktivan glazbeni doživljaj.

U Kuli Kamerlengo nastupit će KUD Kvadrilja i Klapa Trogir, donoseći na pozornicu ono što Trogir čini posebnim – vlastitu glazbenu i folklornu baštinu.

Bit će to večer u kojoj će tradicija grada dobiti svoju veliku ljetnu pozornicu, a publika imati priliku uživati u trogirskim napjevima, klapskoj pjesmi i tradicijskom izričaju u jednom od najprepoznatljivijih simbola grada.

I ovaj je koncert besplatan, čime Trogirsko kulturno ljeto nastavlja svoju ideju da kvalitetni kulturni i umjetnički sadržaji budu dostupni širokoj publici.

Kula Kamerlengo tako će još jednom postati mjesto susreta glazbe, povijesti i tradicije – upravo onako kako to najbolje odgovara identitetu Trogira.

TJEDAN U KOJEM SVATKO MOŽE PRONAĆI NEŠTO ZA SEBE

Od klasične glazbe na Drveniku Velikom, preko suvremene umjetnosti i izložbenih programa, pa sve do velikog koncerta Magazina i večeri trogirske tradicije uz KUD Kvadrilju i Klapu Trogir – novi tjedan 56. Trogirskog kulturnog ljeta ponovno pokazuje širinu programa.

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta i dalje spaja veliko i malo, poznata glazbena imena i lokalne umjetnike, suvremenu umjetnost i tradiciju, gradske trgove i otočne pozornice.

Ljeto u Trogiru se nastavlja – uz glazbu, kulturu, tradiciju i događaje koji se pamte.