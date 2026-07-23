Tjedan fešte i dobre zabave u Marini: Ribarska večer, klapska pjesma i velika proslava sv. Jakova

Područje Općine Marina ovoga je tjedna u znaku pjesme, plesa, druženja i dalmatinskih fešti. Turistička zajednica Općine Marina pripremila je bogat program za sve generacije, a ulaz na sva događanja je besplatan. Program je započeo u srijedu navečer u Marini Večeri dječjeg folklora, tijekom koje su najmlađi pjesmom i plesom predstavili bogatstvo tradicijske kulture.

Ribarska fešta u Poljicima uz Tamburaše Dalmatino

Druženje se nastavlja u četvrtak, 23. srpnja, na igralištu kod crkve sv. Luke u Poljicima, gdje će od 20 sati biti održana velika Ribarska fešta. Posjetitelje očekuju mirisi ribe s gradela, vesela atmosfera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Tamburaši Dalmatino. Organizator događanja je PŠU Mulina, dok su pokrovitelji Turistička zajednica Općine Marina i Općina Marina.

Promenadno pjevanje ulicama Marine

U petak, 24. srpnja, od 20.30 sati na rasporedu je program "Od Mandurače do Ferala". Riječ je o a cappella promenadnom pjevanju koje će ulicama i rivom Marine pronijeti prepoznatljive dalmatinske melodije. Program će spojiti glazbu, ljetnu večer i autentičan mediteranski ambijent, stvarajući poseban ugođaj za domaće stanovništvo i brojne goste.

Velika fešta za Dan Općine i blagdan sv. Jakova

Vrhunac tjedna slijedi u subotu, 25. srpnja, kada Marina slavi Dan Općine i blagdan svog zaštitnika, svetog Jakova. Velika proslava počinje u 20 sati, a za zabavni dio večeri zaduženi su Promaya Band i Hrvatske ruže. Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, druženjem i pravom dalmatinskom feštom.

Iz Turističke zajednice Općine Marina pozivaju mještane i goste da se pridruže programu koji, uz ribarske večeri i folklorne nastupe, uključuje i kino na otvorenom. Sva su događanja besplatna.