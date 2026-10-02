Tisućita Milenijska fotografija nastala u Kaštelima. Strikoman odao počast srdeli i vatrogascima

Kaštel Stari danas je mjesto posebnog događaja – snimanja jubilarne 1000. i 1001. Milenijske fotografije Šime Strikomana.

Tisućita Milenijska fotografija nosit će naziv „Srdela – hraniteljica Dalmacije“, a odmah nakon nje nastala je i 1001. fotografija „Vatrogasci – srce Hrvatske“, posvećena hrvatskim vatrogascima.

Organizatori ovog događaja bili su Grad Kaštela i Osnovna škola Bijaći, a nisu krili zadovoljstvo što je baš tisućita fotografija nastala u Kaštelima.

- Velika je stvar za grad Kaštela što je Šime Strikoman za svoju 1000. Milenijsku fotografiju odabrao upravo naš grad. Riječ je o 27 godina neprekidnog stvaralaštva, prepoznatljivog ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Čast nam je i zadovoljstvo što se ovaj značajan događaj održava upravo u Kaštelima, gradu bogate povijesti, dinamične sadašnjosti i budućnosti za koju vjerujemo da će biti još bolja, kazao je dogradonačelnik Antonio Budimir te nadodao:

- Veseli nas što Kaštela iz godine u godinu bilježe pozitivne demografske trendove. Želimo nastaviti pratiti potrebe naših obitelji i stvarati uvjete za kvalitetan život svih generacija. Brojna djeca koja danas sudjeluju u ovom događaju, kao i ona koja će tek doći, najbolja su potvrda da Kaštela imaju budućnost kojoj se možemo veseliti, zaključio je Budimir.

Ravnateljica OŠ "Bijaći", Jadranka Šošić istaknula je važnost ove priče i jadranske srdele kao hraniteljice Dalmacije.

- Djeca su bila motivirana za ovu fotografiju, a kako uskoro imamo jubilarnu Srdelijadu u našoj školi, pa je tako došla ideja da se tisućita Milenijska fotografija napravi u našem gradu. Drago mi je da sudjelujemo u jednom milenijskom događaju koji će ostati zapamćen u povijesti, pojasnila je Šošić.

Događaj se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, uz potporu potpredsjednika Vlade Davora Božinovića, Hrvatske vatrogasne zajednice i glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, Ministarstva turizma i sporta, uz potporu ministra Tončija Glavine, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Kaštela i Grada Vodica.

Darko Maretić, zapovjednik Intervencijske vatrogasne postrojbe Divulje i vatrogasni zapovjednik DVD-a Kaštela izrazio je zadovoljstvo suradnjom sa Šimom Strikomanom te naglasio kako vatrogasci od prvog dana sudjeluju u stvaranju fotografija.

- Od prvoga dana, otkad gospodin Šime radi svoje milenijske fotografije, vatrogasci su mu uvijek na usluzi. Bilo da se radi o autoljestvama, platformama ili je potrebna određena visina za izradu takve kvalitetne i zanimljive fotografije, uvijek smo mu na usluzi.

Kad njemu nešto treba – tu smo. Kad nama nešto treba – tu je on. Sve je to na obostrano zadovoljstvo. Milenijska fotografija je jedna zanimljiva stvar. Nije to samo uzeti fotoaparat i nešto fotografirati pa negdje objaviti. Potrebno je uložiti dosta truda i dobre organizacije. Evo, današnja fotografija bit će posvećena našim zračnim snagama i Canaderu. Sve to treba ukomponirati u jednu fotografiju – da se vide djeca, taj oblik, da se vidi grad, naša riva i sve ostalo, kazao je Maretić.

Prva milenijska fotografija Šime Strikomana nastala je prije 26 godina u Vodicama, kad je Strikoman htio zabilježiti prelaz u novi milenij.

- Ni sam ne mogu vjerovati da je prošlo 26 godina od prve fotografije. U 26 godina stalo je 320 gradova, 6 država i oko pola milijuna ljudi na fotografijama. Ova tisućita fotografija opisuje srdelu našu hraniteljicu i 1001.fotografija naše heroje vatrogasce. Vatrogasci su uvijek bili uz mene i preko 700 puta su izašli na teren, a na ovaj način sam im htio zahvaliti. Ova fotografija je moj mali doprinos vatrogastvu, sve kako bi istaknuli značaj njihove profesije, kazao je Strikoman.