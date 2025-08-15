Tisuće vjernika u Splitu proslavile Veliku Gospu svečanom procesijom i molitvom

U svetištu Gospe od Pojišana u Splitu u petak, 15. kolovoza, svečano je proslavljena svetkovina Marijina uznesenja – Velika Gospa, zaštitnica grada i okolice.
Jutarnja sveta misa služena je u 8 sati, a u 10:45 vjernici su ispred crkve sv. Dominika dočekali Gospin lik. Potom je krenula procesija prema katedrali sv. Duje, gdje je u 11 sati slavljena svečana sveta misa.
Nakon mise, Gospin lik ostao je izložen na molitvu vjernicima sve do 18 sati. U 17:30 zajednički se molila Gospina krunica, a u 18 sati krenula je povratna procesija iz katedrale prema svetištu Gospe od Pojišana. Ondje je nadbiskup Zdenko Križić predvodio svečanu večernju misu, kojom je zaključen bogat liturgijski program proslave.
