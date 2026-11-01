Tisuće svijeća i more cvijeća na splitskom Lovrincu: Splićani na blagdan Svih svetih odaju počast svojim najmilijima

Danas, 1. studenoga, obilježava se blagdan Svih svetih, a brojni Splićani tradicionalno posjećuju posljednja počivališta članova obitelji, prijatelja i drugih dragih osoba koje više nisu među njima.

Na splitskom Lovrincu od jutarnjih sati mogu se vidjeti građani svih generacija. Mnogi dolaze s buketima cvijeća i lampionima, zastaju uz grobove svojih bližnjih, uređuju ih i provode nekoliko trenutaka u molitvi ili tihom prisjećanju.

Lovrinac u znaku cvijeća, svijeća i uspomena

Groblje je ovih dana dobilo posebno ruho. Brojni grobovi ukrašeni su cvjetnim aranžmanima, među kojima se posebno ističu krizanteme, tradicionalno povezane s blagdanom Svih svetih, ali i ruže te drugo jesensko cvijeće.

Uz cvijeće, gotovo na svakom koraku mogu se vidjeti upaljene svijeće i lampioni. Njihova svjetlost, osobito kada se počne spuštati večer, Lovrincu daje prepoznatljiv i dostojanstven izgled.

Iako se na groblju okuplja velik broj ljudi, prevladava mirna atmosfera. Posjetitelji dolaze kako bi odali počast preminulima, ali i obnovili uspomene na zajedničke trenutke koji ostaju važan dio njihovih života.

Dan kada se okupljaju generacije

Blagdan Svih svetih za mnoge je obitelji i prilika da zajedno posjete grobove svojih predaka.

Na Lovrincu se tako mogu vidjeti stariji građani, roditelji s djecom i mladi koji nastavljaju običaj obilaska grobova. Upravo se kroz takve obiteljske posjete prenosi tradicija čuvanja uspomena na one koji su nas napustili.

Cvijeće i svijeće pritom nisu samo dio blagdanskog običaja, nego i osoban znak ljubavi, zahvalnosti i poštovanja.

Pogledajte fotogaleriju s Lovrinca

Posebne prizore sa splitskog groblja zabilježio je naš fotoreporter Igor Jakšić. Njegove fotografije donose atmosferu blagdana Svih svetih, od cvijećem ukrašenih grobova i brojnih upaljenih lampiona do trenutaka u kojima građani u tišini odaju počast svojim najmilijima.

Pogledajte našu veliku fotogaleriju s Lovrinca i prizore koji najbolje pokazuju koliko uspomene na voljene osobe ostaju snažne, bez obzira na godine koje prolaze.