Tisuće radnika Studenca ne znaju što ih čeka: "Moguć je i ovaj scenarij..."

Zaoštrila se situacija u Studencu, a tisuće radnika ne znaju što ih čeka.

"Mi smo komunicirali danas sa Studencem, došlo je do prijedloga za pokretanje stečaja, nadamo se da će to proći, da će sud to prihvatiti, to je važno zbog sigurnosti radnika", poručila je Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske.

O predstečaju su se oglasili iz Studenca.

"Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih. Konstruktivan i racionalan pristup svih uključenih strana rezultirat će, vjerujemo, očuvanjem i uspješnim restrukturiranjem poslovanja."

"To je šansa za reanimaciju, ali i gubitak suverenog odlučivanja u poslovnim procesima. Za početak to nije stečaj, to nije polagana i bolna smrt, rasprodaja imovine i likvidacija. Ovo je šansa za restrukturiranje poslovanja i novi početak", poručuje odvjetnik Stefan Martinić.

Radnici su puni pitanja.

"Ljudi su neki zvali, zanima ih što to znači, što je predstečaj, kakva je njihova situacija, komunicirali smo s njima. Mi jednostavno želimo radnike obavijestiti o tome, a imamo informaciju i da se Uprava obratila radnicima i pojasnila im tu priču", kazala je Štulić.

Odvjetnik Martinić upozorava da bi restrukturiranje, ako bude uključivalo zatvaranje ili prodaju pojedinih poslovnica, moglo značiti i ukidanje radnih mjesta.

Trenutno je aktivno oko 1000 poslovnica. Neke su već zatvorili. Dnevniku Nove TV javio se i poljski fond privatnoga kapitala u čijem je vlasništvu upravo Studenac. Poručili su da će nastaviti poslovati, iako su svjesni situacije u kojoj su se zbog njih našli i dobavljači i zaposlenici, kojih je 7000. Ipak, poručili su da će u narednom razdoblju usko surađivati uprava, savjetnici, ali i kreditori društva.

Zna se čija će biti zadnja.

"Određeni vjerovnici, dobavljači, partneri mogu ostati u manjini, i u pravilu u predstečaju kolo vode najveći igrači, oni s najvećim tražbinama", kaže Martinić.

Tražbine još neko vrijeme neće biti naplaćene.