Tisuće prvašića dobilo odgodu upisa, jedan razlog se posebno ističe

Školski praznici idu prema svom kraju. Više od 36 tisuća prvašića u ponedjeljak će po prvi put sjesti u školske klupe. No, ima dosta onih koji su dobili odgode. I ove godine ih je više od 4 tisuće. Razlozi su različiti - od zdravstvenih problema do emocionalne nezrelosti i poremećaja pažnje. Uz to, sve češće odgodu traže - roditelji.

"Najveći razlozi odgoda su roditelji koji traže odgode, to moramo priznati. Mislim da bi morali malo i s povjerenstvima koji rade na odgodama zaista vidjeti jesu li to odgode koje su potrebne ili nisu", rekla je Antonija Mirosavljević, predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola.

Uz razvojne teškoće, do odgoda najčešće dolazi zbog emocionalne nezrelosti dejteta, problema s koncentracijom i pažnjom, jezično - govornih teškoća i nerazvijenih grafomotoričkih vještina. Najviše, očekivano u Zagrebu, zagrebačkoj županiji, ali i Osječko-baranjskoj.

"Ima neke djece koja plaču, ne žele ući uopće u školu, ali isto tako iz iskustva vidimo da ih kolegice koje su educirane za to na kraju uspiju oraspoložiti i motivirati za rad", ispričala je Suzana Šikac, učiteljica razredne nastave.

Česta zabluda roditelja je i ta da djeca moraju znati i prije škole dobro čitati i pisati. Ne moraju. To će usavršiti u školi.

"Čitanje i pisanje možda se miješaju pojmovi. Mi gledamo predvještine, gledamo može li dijete slijediti ritam, prepoznaje li rimu, izdvaja li prvi glas, zadnji glas. Može li njih 4 do 5 spojiti, ali ne mora ih znat napisati", objasnila je Irena Mlinarić Trabalko, iz Sekcije predškolskih logopeda, HLD.

" A opet samo iz nesigurnosti nas svih odraslih koji se bojimo pustit dijete da se popne na drvo pa da možda i padne, tako da smo mi svi postali helikopter roditelji, na neki način, i onda su nam djeca današanja takva kava jesu. Mislim da se svi malo više trebamo opustiti, da trebamo djecu pustiti da budu djeca", poručila je Mirosavljević.

Pa logopedi kažu - sjetite se čega ste se vi igrali kad ste bili djeca.

"Igrali smo kaladonta, zbrajali brojeve na tablicama auta kad smo išli na more, nismo gledali crtiće kad smo išli na more. Pokušavali smo pročitati imena mjesta, varijanta starinskih zabava koje su bile zapravo i korisne", rekla je Mlinarić Trabalko.

Dajte im da režu papiriće, lijepe, budu kreativni. Dopustite da im bude i dosadno. Tako se razvija mašta, piše Dnevnik.hr.