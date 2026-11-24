Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u utorak se ponovno osvrnuo na adventski program u Splitu, peticiju protiv nastupa Jakova Jozinovića te pitanje klizališta u Đardinu.

Unatoč pokrenutoj peticiji protiv nastupa mladog pjevača, Šuta je jasno dao do znanja da Grad ne namjerava mijenjati već predstavljeni adventski program.

„Grad je donio odluku i Grad će provesti program koji je već i predstavio. To uključuje i Jakova Jozinovića. Sve je o ovome rečeno i mislim da više nema nikakvih odgovora osim već danih”, poručio je gradonačelnik.

Klizalište u Đardinu spremno za puštanje u rad

Šuta se osvrnuo i na klizalište u Đardinu, istaknuvši kako su, prema njegovim riječima, ispoštovane sve potrebne procedure, kao i smjernice konzervatora. Naime, neki građani su se požalili na odluku da klizalište bude u Đardinu.

„Što se tiče klizališta, ono je zapravo spremno za puštanje u rad. Naravno, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Sve se poštovalo, sukladno i smjernicama konzervatora”, kazao je Šuta.

Podsjetio je kako je klizalište i ranijih godina bilo dio adventskih sadržaja te naglasio važnost poštovanja propisa, uključujući mjere zaštite od buke i konzervatorske uvjete.

„Bitno je da se poštuju svi propisi, sve procedure, što se tiče i mjera zaštite od buke i svega onoga što propisuju konzervatori. Tako da držim da je to sve u skladu s onim kako je do sada bilo”, zaključio je splitski gradonačelnik.