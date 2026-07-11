Tisuće ljudi okupile se na 17. potezanju Mrduje, stigao i župan Boban

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sudjelovao je u subotu na 17. potezanju Mrduje, tradicionalnoj manifestaciji koja svake godine simbolično okuplja stanovnike Brača i Šolte te privlači brojne posjetitelje.

Tom je prigodom istaknuo kako je, bez obzira na ishod natjecanja, najveća vrijednost događaja zajedništvo i atmosfera koja ga prati.

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– Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas sudjelovao na 17. potezanju Mrduje između Brača i Šolte. Bez obzira na konačni rezultat, danas su svi bili pobjednici. Vladala je izvrsna atmosfera, a velik broj domaćih i stranih gostiju još je jednom pokazao da je ova jedinstvena tradicija postala prepoznatljiv turistički brend – poručio je Boban.

Župan je zahvalio Bračanima i Šoltanima, organizatorima, turističkim zajednicama te načelnicima općina Milna i Šolta na uloženom trudu i gostoprimstvu.

Naglasio je kako ovakve manifestacije imaju važnu ulogu u očuvanju lokalne tradicije, povezivanju otočnih zajednica i jačanju turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije.

Dodao je i kako će Županija nastaviti pružati potporu sličnim događanjima te izrazio uvjerenje da će se tradicija nastaviti i idućih godina.

– Vidimo se dogodine na 18. potezanju Mrduje – zaključio je Boban.