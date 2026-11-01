Tisuće ljudi izašle na ulice Lisabona: Cijene stanova divljaju, a novi zakon mogao bi dodatno pogoršati situaciju

Tisuće prosvjednika okupile su se u subotu na trgu Rossio u središtu Lisabona, zahtijevajući od portugalske vlade povlačenje kontroverznog prijedloga zakona o najmu stanova. Prosvjednici upozoravaju da bi predložene izmjene mogle dodatno produbiti već ozbiljnu stambenu krizu, koja posebno teško pogađa mlade ljude.

Portugal se posljednjih godina suočava s jednom od najtežih stambenih kriza u Europi. Cijene nekretnina više su se nego udvostručile od 2017. godine, dok su najamnine za nove ugovore gotovo dvostruko više nego prije nekoliko godina.

Takav rast cijena sve većem broju građana otežava pronalazak priuštivog doma, a nezadovoljstvo se posljednjih tjedana prelijeva na ulice portugalskih gradova.

„Ljudi pokazuju iznimnu ustrajnost, snagu i odlučnost”

Prema procjenama organizatora, na lisabonskom trgu Rossio okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Policija nije objavila službenu procjenu broja sudionika.

Rita Silva, glasnogovornica pokreta za priuštivo stanovanje Casa para Viver, izjavila je za portugalsku televiziju RTP da građani ne namjeravaju odustati od svojih zahtjeva.

„Ljudi pokazuju iznimnu ustrajnost, snagu i odlučnost”, poručila je Silva, osvrćući se na višotjedne prosvjede zbog stambene krize, rasta životnih troškova i sve većih poteškoća s podmirivanjem osnovnih životnih potreba.

Naglasila je da prosvjednici zasad ne vide spremnost vlasti da ozbiljno razmotri njihove zahtjeve.

„Ne primjećujemo voljnost vlade da posluša i stoga će se prosvjedi nastaviti”, upozorila je.

Sporni zakon olakšao bi deložacije i ukinuo ograničenja najamnina

U središtu nezadovoljstva nalazi se prijedlog zakona portugalske manjinske vlade desnog centra, koji predviđa značajne promjene na tržištu najma nekretnina.

Prema prijedlogu, postupci deložacije stanara bili bi pojednostavljeni, dok bi se istodobno ukinula ograničenja visine najamnina za nove ugovore.

Prosvjednici smatraju da bi takve mjere dodatno oslabile položaj najmoprimaca i otvorile prostor za još veći rast cijena stanovanja.

Zbog toga od vlade zahtijevaju potpuno povlačenje zakonskog prijedloga, a ne samo njegove djelomične izmjene.

Prijedlog je već prošao prvo čitanje u portugalskom parlamentu, pri čemu je krajnje desna stranka Chega bila suzdržana.

Premijer odbija povući zakon, ali ostavlja prostor za izmjene

Portugalski premijer Luís Montenegro u četvrtak je jasno poručio da njegova vlada ne namjerava povući sporni prijedlog.

Ipak, ostavio je mogućnost određenih izmjena prije konačnog parlamentarnog glasanja, koje se očekuje tijekom sljedećih nekoliko tjedana.

Takva poruka zasad nije zadovoljila prosvjednike, koji smatraju da predložene mjere neće riješiti temeljne probleme na tržištu nekretnina.

Ministar unutarnjih poslova Luís Neves istaknuo je da vlada priznaje pravo građana na prosvjed, ali je pozvao sudionike da svoja okupljanja održavaju mirno.

Poručio je da očekuje da prosvjedi budu „uredni i civilizirani” te da se odvijaju „u skladu sa zakonom”.

Oporba optužuje vladu za aroganciju

Nezadovoljstvu prosvjednika pridružile su se i kritike iz redova portugalske oporbe.

Čelnik Socijalističke stranke José Luís Carneiro pozvao je vladu da otvori pregovore s oporbenim strankama i predstavnicima građana umjesto jednostranog inzistiranja na predloženim izmjenama.

Prema njegovim riječima, vlada ne bi smjela „arogantno nametati svoje poglede, ponekad čak i s autoritarnim prizvukom”.

Carneiro smatra da je za pronalaženje rješenja stambene krize potreban dijalog, osobito u trenutku kada velik broj građana sve teže podnosi troškove stanovanja.

Mladi među najteže pogođenima

Stambena kriza u Portugalu posebno se odražava na mlade, kojima rast cijena nekretnina i najamnina sve više otežava osamostaljivanje.

Dok cijene stanova nastavljaju rasti, prosvjednici upozoravaju da bi ukidanje ograničenja najamnina i olakšavanje deložacija moglo dodatno pogoršati njihov položaj.

Pred portugalskom vladom sada je nekoliko ključnih tjedana u kojima će se odlučivati o konačnom obliku zakona.

Prosvjednici, međutim, poručuju da neće odustati. Ako vlada ne promijeni smjer, najavljuju nastavak okupljanja i pritiska na vlast.