Tisuće ljudi blokirale Sarajevo nakon koncerta Dina Merlina, a onda je stigao hitan poziv! Pogledajte video, sve je snimljeno

Treći koncert Dina Merlina na stadionu Koševo privukao je desetke tisuća posjetitelja, a nakon završetka spektakla ulice Sarajeva bile su potpuno zakrčene automobilima.

Upravo usred tog prometnog kolapsa jedna je trudnica dobila trudove, zbog čega je zatražena hitna pomoć policije. Policijski službenici odmah su izašli na teren te pod rotirkama počeli probijati put kroz nepregledne kolone kako bi vozilo što prije stiglo do Ginekološko-akušerske klinike na Jezeru, piše Avaz.ba, prenosi Dnevnik.hr.

Snimka njihove intervencije ubrzo se proširila društvenim mrežama, a uz video je objavljena i poruka zahvale.

Videozapis pogledajte OVDJE.

''Hvala momci od srca. Naša policija na visini zadatka. Beba odlučila da ima najveći auditorijum prilikom dolaska pa su naši momci morali da reaguju. Sve je dobro. Bitno je da su stigli na vrijeme'', stoji u objavi.