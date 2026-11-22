Vlasnike zemljišta na području Vučevice očekuje važan postupak koji bi dugoročno trebao olakšati uređivanje imovinskopravnih odnosa i usklađivanje podataka o nekretninama. Općina Klis objavila je poziv na javni skup povodom početka nove katastarske izmjere dijela građevinskog područja katastarske općine Vučevica, a u postupak je uključena i Državna geodetska uprava. Riječ je o aktivnosti u okviru državnog programa katastarskih izmjera, čiji je cilj uspostavljanje točnijih evidencija zemljišta i obnova zemljišnih knjiga.

Javni skup održat će se u utorak, 24. studenoga 2026. godine, s početkom u 17 sati, u prostorijama Vatrogasnog centra u Vučevici, na adresi Zvonimirova 10B. Na skupu će vlasnicima biti predstavljen postupak izmjere, način obilježavanja katastarskih čestica te njihova prava i obveze tijekom terenskih aktivnosti. Posebno je važno da se zainteresirani vlasnici upoznaju s kartom obuhvata jer se postupak odnosi na definirani dio katastarske općine, a ne automatski na sve nekretnine na širem području.

Zašto je nova katastarska izmjera toliko važna?

Na brojnim područjima Hrvatske postoje razlike između stvarnog stanja na terenu i podataka zabilježenih u katastru i zemljišnim knjigama. Takva odstupanja mogu otežavati nasljeđivanje, kupoprodaju, parcelaciju i druge postupke povezane s nekretninama. Katastarska izmjera služi prikupljanju novih podataka o položaju, obliku, površini i načinu korištenja zemljišta te stvaranju temelja za obnovu službenih evidencija.

Tijekom izmjere utvrđuju se granice katastarskih čestica, evidentiraju postojeći objekti i prikupljaju podaci o nositeljima prava na zemljištu. Na temelju tih podataka izrađuju se novi katastarski plan i katastarski operat, a postupak je povezan i s obnovom zemljišne knjige. Za vlasnike je posebno značajno što se time otvara mogućnost usklađivanja evidencija sa stvarnim stanjem, uključujući rješavanje pojedinih ranije neevidentiranih promjena.

Vlasnici trebaju obilježiti međe i pripremiti dokumentaciju

Prema službenim uputama Državne geodetske uprave, vlasnici su dužni aktivno sudjelovati u postupku katastarske izmjere. To uključuje obilježavanje granica zemljišta trajnim međnim oznakama, omogućavanje pristupa geodetskim ekipama i davanje potrebnih podataka o vlasništvu. Prilikom izlaska geodeta na teren važno je poznavati tijek međa te, kada je potrebno, uskladiti njihovo pokazivanje sa susjedima.

Vlasnici trebaju pripremiti podatke o svojem identitetu, adresi i OIB-u te raspoloživu dokumentaciju kojom mogu dokazati prava na nekretnini. Ako na zemljištu postoje objekti koji nisu odgovarajuće evidentirani, mogu biti potrebne i isprave o njihovoj zakonitosti. Preporučljivo je unaprijed provjeriti zemljišnoknjižni izvadak, stanje u katastru i eventualna odstupanja koja bi trebalo razjasniti tijekom postupka.

Važno je razumjeti i da geodeti ne odlučuju samostalno o vlasničkim pravima niti rješavaju sudske sporove oko međa. Ako se susjedi ne mogu dogovoriti o granici, u postupku se mogu prikazati oba tijeka sporne međe, dok se spor rješava u odgovarajućem sudskom postupku. Zato se vlasnicima preporučuje da prije terenskog obilježavanja pokušaju razjasniti eventualne nesuglasice oko granica parcela.

Što ako vlasnik živi izvan Vučevice ili ne može doći?

Za brojne vlasnike zemljišta važno je pitanje sudjelovanja u postupku ako ne žive na području na kojem se provodi izmjera. Službene upute predviđaju mogućnost da na obilježavanje dođe član obitelji ili druga osoba koja raspolaže potrebnim podacima i ovlaštenjem, ovisno o konkretnom postupku. Ako nitko ne može prisustvovati zakazanom terminu, preporučuje se pravodobno kontaktirati terenski ured i dogovoriti način dostavljanja podataka.

Posebno je važno naglasiti da neodazivanje na poziv ne znači automatski gubitak vlasničkih prava. Ipak, aktivnim sudjelovanjem vlasnik može pravodobno upozoriti na eventualne pogreške i zaštititi svoje interese prije izrade novih evidencija. Izostanak iz postupka mogao bi značiti i propuštanje prilike da se određene činjenice razjasne dok su geodetske ekipe na terenu.

Poznati su izvođači radova i adresa terenskog ureda

Katastarsku izmjeru na području Vučevice provode Geodetski zavod d.d. Split i GeoDelta j.d.o.o. Split. Terenski ured nalazi se u Vatrogasnom centru na adresi Zvonimirova 10B u Vučevici, gdje će se održati i najavljeni javni skup. Za dodatne informacije dostupni su i kontakti izvođača, među kojima je broj 095 355 2483 te adresa elektroničke pošte geodelta.izmjera@gmail.com.

Općina Klis na svojim je službenim stranicama objavila i preglednu kartu područja obuhvaćenog izmjerom, kao i detaljne upute za nositelje prava na zemljištu. Vlasnicima se preporučuje da prije dolaska provjere je li njihova nekretnina unutar obuhvata i pripreme dokumentaciju kojom raspolažu. Sudjelovanje u postupku može biti važan korak prema uređenijim imovinskopravnim odnosima i pouzdanijim podacima o zemljištu u Vučevici.