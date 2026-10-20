Tisuće Hajdukovih navijača stižu u Švicarsku, domaćin izdao posebno upozorenje: Ovo neće biti dopušteno!

Hajduk u četvrtak očekuje novi europski izazov, a Bijeli će u Švicarskoj imati veliku podršku svojih navijača. Za utakmicu protiv Thuna vlada ogroman interes, no domaćini su uoči susreta izdali posebno upozorenje navijačima splitskog kluba koji su ulaznice nabavili izvan gostujuće tribine.

Nakon pobjede nad Ajaxom rezultatom 2:1, Hajduk će pokušati nastaviti uspješan niz i na gostovanju u Švicarskoj. Uz momčad će biti i velik broj navijača, a prema očekivanjima, na tribinama stadiona Visana moglo bi se okupiti oko 4.000 pristalica splitskog kluba.

Budući da stadion prima približno 10.000 gledatelja, Hajdukovi navijači mogli bi činiti gotovo polovicu publike.

Švicarski Thun zbog velikog interesa za utakmicu objavio je posebne upute za posjetitelje stadiona.

Sektori G17, G18, H19 i H20 na južnoj tribini rezervirani su isključivo za domaće navijače. U njima neće biti dopušten ulazak gledateljima koji nose Hajdukove dresove, šalove ili druge odjevne predmete s klupskim obilježjima.

Upozorenje se posebno odnosi na navijače Bijelih koji su ulaznice uspjeli nabaviti izvan službenog gostujućeg sektora.

Iz švicarskog kluba naglašavaju da ograničenje ne vrijedi za cijeli stadion, nego samo za četiri navedena sektora. Zato se svim gledateljima preporučuje da prije dolaska provjere oznaku sektora na svojoj ulaznici.

Ulaznice gotovo rasprodane

Koliko zanimanje vlada za ovaj susret, najbolje pokazuje stanje s ulaznicama.

U redovnoj prodaji preostala su mjesta samo u sektoru G18, a do njih se može doći isključivo osobnim dolaskom u prostorije švicarskog kluba.

Thun je omogućio i službenu preprodaju ulaznica, dok je navijače Hajduka koji žele mjesto na gostujućoj tribini uputio na splitski klub.

Utakmica Thuna i Hajduka na rasporedu je u četvrtak s početkom u 21 sat na stadionu Visana.

Bijeli u Švicarsku dolaze nakon tri uzastopna slavlja, protiv Dinama, Ajaxa i Varaždina, te će pokušati nastaviti pobjednički niz i na europskoj sceni.

S druge strane, Thun je europsko natjecanje otvorio porazom od Twentea rezultatom 0:1.

Pred Hajdukom je tako novi izazov, a jedno je već sada jasno – podrška s tribina neće izostati.