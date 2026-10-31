Tisuće djece mogle bi ostati bez logopedske terapije: Više od 40 posto privatnih praksi najavljuje zatvaranje

Oko 7000 korisnika, velikim dijelom djece, moglo bi ostati bez logopedske terapije zbog novih uvjeta za rad privatnih praksi. Upozorava na to Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP), prema čijoj anketi više od 40 posto privatnih praksi najavljuje zatvaranje ako se sporni propisi ne izmijene. Zbog toga su od saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku zatražili hitnu reakciju.

Više od 40 posto privatnih praksi najavljuje zatvaranje

Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) ističe da podržava zakonsko uređenje logopedske djelatnosti i uvođenje profesionalnih standarda, ali smatra da propisani minimalni tehnički uvjeti nisu prilagođeni stvarnim okolnostima rada privatnih kabineta, piše Index.

Prema anketi koju je provela udruga, više od 85 posto ispitanih privatnih praksi ne može zadovoljiti barem jedan od propisanih uvjeta. Zabrinjava i podatak da više od 40 posto ispitanika zbog toga najavljuje trajno zatvaranje svojih praksi.

Problem je, tvrde iz HALP-a, u tome što bi prilagodba prostora zahtijevala opsežne građevinske zahvate koje mnogi logopedi ne mogu provesti, osobito ako rade u unajmljenim prostorima. Istodobno na tržištu nema dovoljno odgovarajućih zamjenskih prostora koji bi zadovoljavali sve propisane uvjete.

Najveće posljedice za djecu

Iz udruge upozoravaju da bi zatvaranje privatnih logopedskih kabineta moglo pogoditi oko 7000 korisnika terapije. Posebno su zabrinuti za djecu kojoj je potrebna rana intervencija, a koja već sada često dugo čekaju na stručnu pomoć.

Ako dio privatnih praksi prestane s radom, obitelji bi se mogle suočiti s dodatnim produljenjem lista čekanja, putovanjima u udaljenija mjesta i prekidima terapije. Iz HALP-a napominju da kontinuitet logopedske terapije ima važnu ulogu u razvoju komunikacijskih i jezičnih sposobnosti djece te da bi prekidi mogli imati dugoročne posljedice.

Od Ivane Kekin i saborskog Odbora traže konkretne poteze

Nakon što su na problem u Hrvatskom saboru upozorili predstavnici klubova zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera, GLAS-a, Mosta i SDP-a, HALP je uputio dopis saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku. Od Odbora, kojim predsjeda Ivana Kekin, traže da hitno razmotri moguće posljedice novih propisa i potakne Ministarstvo zdravstva na izmjene spornih uvjeta, piše Index.

Također zahtijevaju da Odbor od Ministarstva zatraži procjenu broja privatnih praksi koje bi mogle prestati raditi, kao i broja korisnika koji bi zbog toga ostali bez terapije. Žele i da se utvrdi postoje li u pojedinim gradovima i općinama alternativni kapaciteti koji bi mogli preuzeti korisnike. Konačni je cilj, poručuju iz udruge, preispitati i izmijeniti uvjete koje smatraju neprovedivima prije nego što dođe do zatvaranja praksi.

Peticiju potpisalo više od 17.000 građana

HALP je pokrenuo i peticiju za očuvanje dostupnosti logopedske terapije, a prema podacima udruge, dosad ju je potpisalo više od 17.000 građana. Nadležnim institucijama upućeni su prijedlozi drukčijih, provedivih standarda, a podnesen je i prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti spornog članka Zakona s Ustavom.

U inicijativu su se uključili i roditelji djece koja koriste logopedsku terapiju. Njihove apele upućene predsjedniku Republike, premijeru i ministrici zdravstva Ireni Hrstić podržalo je ukupno 1500 potpisnika. Iz HALP-a poručuju da ne traže odustajanje od regulacije logopedske djelatnosti, nego donošenje uvjeta koji će osigurati kvalitetu stručnog rada, a pritom neće ugroziti dostupnost terapije.