Brojne dalmatinske obitelji već sada mogu početi planirati jedan od najvažnijih događaja u vjerskom životu svoje djece. Objavljen je raspored slavlja sakramenta svete potvrde za 2027. godinu na području Splitsko-makarske nadbiskupije. Prema objavljenim podacima, krizmu će primiti ukupno 4.141 krizmanik, a slavlja će se održavati od 10. travnja do 20. srpnja 2027. godine.

Najviše krizmanika u Solinu, Sinju i na splitskim Mejašima

Najveći broj krizmanika evidentiran je u solinskoj Župi Gospe od Otoka, gdje će 8. svibnja sakrament svete potvrde primiti 168 kandidata. Slijedi Sinj sa 166 krizmanika, čije je slavlje predviđeno za 2. svibnja, te splitska Župa Mejaši sa 148 krizmanika, gdje će se krizma održati 25. travnja. Velik broj krizmanika imaju i metkovska Župa sv. Ilije (104), splitska Konkatedrala (87), Kman (85), Škrape (80) i Lovrinac (75).

Poznati svi termini za Split

Splitske župe imat će slavlja svete potvrde tijekom travnja, svibnja i lipnja. Posebno će sadržajna biti subota, 1. svibnja, kada su krizme predviđene u čak sedam splitskih župa.

Donosimo raspored za Split:

Poznati datumi i u ostalim dalmatinskim gradovima

U Kaštelima će se slavlja održavati od 11. travnja do 29. svibnja, dok su u Solinu predviđena za 1. i 8. svibnja te 5. lipnja. U Imotskom će se krizma održati 9. svibnja, u Omišu 17. travnja, u Pločama 24. travnja, u Vrgorcu 25. travnja, a u Trilju 6. lipnja. U Makarskoj će krizmanici Župe Kraljice mira primiti sakrament 25. travnja, dok je slavlje u Župi sv. Marka predviđeno za 9. svibnja. U Trogiru su slavlja raspoređena na 24. travnja, 9. svibnja i 23. svibnja.

Posljednja krizma održat će se u srpnju

U rasporedu su posebno istaknuti i Duhovi, koji se 2027. godine obilježavaju 16. svibnja, te svećeničko ređenje predviđeno za subotu, 22. svibnja. Posljednje predviđeno slavlje svete potvrde održat će se u Studencima u utorak, 20. srpnja, gdje će krizmu primiti sedam kandidata. Pred tisućama dalmatinskih obitelji tako su mjeseci priprema za jedan od najvažnijih događaja u životu mladih vjernika.