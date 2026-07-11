Tisućama uskoro sjeda novac na račun: Pogledajte koliko novca možete dobiti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da u srijedu, 15. srpnja, počinje isplata doplatka za djecu za lipanj. Naknadu će primiti 122.156 korisnika za ukupno 254.950 djece.

Pravo na doplatak ostvaruje se ovisno o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenome u prethodnoj kalendarskoj godini. U 2026. godini dohodovni cenzus iznosi 618,02 eura mjesečno po članu kućanstva, što predstavlja 140 posto proračunske osnovice od 441,44 eura.

Mjesečni iznos doplatka određuje se prema visini prihoda i kreće se od 30,90 do 61,80 eura po djetetu. Najviši iznos pripada kućanstvima s najnižim primanjima, odnosno onima čiji mjesečni dohodak po članu ne prelazi 88,29 eura, dok korisnici s primanjima do 618,02 eura po članu ostvaruju najniži iznos doplatka.

Zakon predviđa i uvećanje doplatka u pojedinim slučajevima. Za dijete bez oba roditelja, kao i u drugim propisanim okolnostima, iznos se povećava za 25 posto, dok se za dijete bez jednog roditelja uvećava za 15 posto.

Posebna pravila vrijede za djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Njima se doplatak priznaje neovisno o dohodovnom cenzusu i iznosi 77,25 eura mjesečno po djetetu.

Obitelji s više djece ostvaruju i dodatnu novčanu potporu. Korisnicima koji primaju doplatak za troje djece pripada dodatnih 66,36 eura mjesečno, dok obitelji s četvero ili više djece ostvaruju dodatak od 132,72 eura mjesečno.