Tip potpuno gol prošetao starom gradskom jezgrom i napio se vode

Bez ikakve odjeće na sebi, učinio je đir po Gradu. Kasnije je viđen i na Pilama u Dubrovniku gdje se odlučio "rasfreškati" i piti vodu s fontane, objavio je Dubrovački dnevnik.

Nije jasno radi li se ovdje o okladi, zafrkanciji, kopiranju legendarne scene 'Walk of Shame' iz Igre prijestolja koja se snimala u Dubrovniku ili je ovom muškarcu samo bilo jako vruće.

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No, jasno je kako se radi o potpunom nepoštivanju Grada i njegovih građana jer ovakvo ponašanje ne samo da je neprimjereno, nego i kažnjivo.