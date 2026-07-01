Tip osvojio 50.000 eura na Lotu 7: Uplatio samo 4 eura i pogodio veliki dobitak

U 52. kolu igre Loto 7 osvojen je dobitak 6+1 u iznosu od 50.000 eura. U večerašnjem izvlačenju izvučeni su brojevi 4, 12, 17, 22, 23, 27, 33 te dopunski broj 7, a upravo su oni jednom igraču donijeli lijep novčani dobitak.

Dobitni listić uplaćen u Prelogu

Sretni dobitnik svoj je listić odigrao na prodajnom mjestu Inovine, Glavna kod kućnog broja 43, u Prelogu.

Odigrana je jedna kombinacija i jedan Joker broj, i to na dva kola pretplate. Ukupan iznos uplate bio je svega 4 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 održat će se u subotu, 4. srpnja 2026. godine. Očekivani dobitak u sljedećem kolu iznosi 1.800.000 eura.