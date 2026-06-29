Tinovi dani u Vrgorcu u znaku suvremene književnosti i Nagrade Tin Ujević – kulturno ljeto donosi bogat program za sve generacije

Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca i ove godine organizira kulturni program kojim se nastavlja njegovanje književne ostavštine Tina Ujevića i potvrđuje Vrgorac kao mjesto susreta suvremene književnosti, kazališta i drugih umjetničkih sadržaja. Program "S Tinom u Vrgorcu 2026.", koji će se održavati od 3. do 5. srpnja u Rodnoj kući Tina Ujevića, u središte stavlja pjesnikovo nasljeđe, suvremenu književnu produkciju i jednu od najvažnijih hrvatskih književnih nagrada.

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Ovogodišnji program otvara se u petak, 3. srpnja, satirično-poetskim showom "Bez dlake na jeziku" u izvedbi Ene Rajić, koji kroz spoj književnosti, satire i izvedbene umjetnosti donosi suvremeni pogled na pjesničku riječ.

Dan poslije, u subotu 4. srpnja, bit će otvorena izložba i predstavljena pjesničko-grafička mapa "List je čovjek koji hoda zrakom – hommage Luku Paljetku", u izdanju Editiona Biškupić. Autor i kustos izložbe je Toni Barać, a izložba ostaje otvorena do 12. srpnja, pružajući posjetiteljima priliku za dodatni susret s opusom jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika.

Središnji događaj programa održat će se u nedjelju, 5. srpnja, kada će u Rodnoj kući Tina Ujevića biti upriličena svečana dodjela Nagrade Tin Ujević, koju zajednički organiziraju Hrvatsko društvo književnika i Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca. Nagrada Tin Ujević već desetljećima zauzima posebno mjesto u hrvatskom književnom prostoru kao jedno od najvažnijih priznanja za pjesništvo, a njezina dodjela u pjesnikovu rodnom gradu dodatno potvrđuje povezanost Vrgorca s hrvatskom književnom baštinom i suvremenim pjesničkim stvaralaštvom.

Program "S Tinom u Vrgorcu" dio je šireg koncepta Tinova kulturnog ljeta kojim Centar za kulturu i baštinu tijekom srpnja i kolovoza nastavlja razvijati kulturnu ponudu grada, povezujući književnost, kazalište, glazbu i programe za najmlađe. Time se uz očuvanje baštine Tina Ujevića sustavno stvara prostor za suvremenu umjetničku produkciju i susret publike s različitim kulturnim sadržajima.

Nakon programa posvećenog Tinu Ujeviću, Kulturno ljeto nastavlja se nizom kazališnih izvedbi namijenjenih odrasloj publici. U Parku 4. gardijske brigade – Pauci tijekom srpnja i kolovoza gostuju predstave "Rulet" (10. srpnja, B-GLAD produkcija), "Udavače" (17. srpnja, HIT Teatar), „Fešta“ (24. srpnja, Teatar EXIT), "Kronika seoske ljubavi" (31. srpnja, Teatar Rugantino), "Papučari" (7. kolovoza, Teatar Gavran), "Kamo ide ovaj svijet" (16. kolovoza, Kazalište Moruzgva) i "Vojni rok" (28. kolovoza, Kazalište LaLa Land). U programu je i koncert Klape Šufit, koji će se održati 23. kolovoza.

Posebna pažnja posvećena je i najmlađoj publici kroz program mali TIN, koji donosi projekcije animiranih filmova te kazališne predstave "Tri praščića", "Buđenje", "Ovčica Šiško šiša" i "Pita moja mama imate li jedno jaje?", raspoređene tijekom srpnja i kolovoza. Na taj način Kulturno ljeto u Vrgorcu obuhvaća sadržaje za različite generacije publike, nastavljajući graditi prepoznatljiv kulturni program tijekom cijele ljetne sezone. Svi programi otvoreni su za javnost, a ulaz na događanja je slobodan.