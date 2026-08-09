Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke!

Na sinjskom alkarskom trkalištu danas je održano veliko natjecanje 311. Sinjske alke, a titulu slavodobitnika odnio je Tino Radanović.

Po svemu sudeći ovo je bila jedna jako dobra Alka, koja je obećavala već na samom početku, gdje je Alka otvorena pogotkom u sridu. U tri trke bilo je 13 pogodaka u sridu i preko 70 punata. Nakon treće utrke, četvero alkara krenulo je u pripetavanje. Sva četvorica imala su po sedam punata. Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić išli su u pripetavanje te pogodili u dva, a Pavao Prolić u ništa. U drugom pripetavanju Frano Tajala pogodio je u dva, a Tino Radanović u sridu, čime je postao slavodobitnik.

Tino Radanović rođen je 1981.godine. porijeklom je iz Dicma, živi u Sinju. Diplomirani je kriminalist, a debitirao je 2002.godine i do sada je osvojio dvije Alke i jednu Baru.

Ovogodišnjoj Alki nazočili su brojni visoki uzvanici, među kojima predsjednik Republike Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te brojni predstavnici političkog i javnog života.