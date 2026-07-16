TikTok poludio za ovim napitkom: Tisuće tvrde da im daje 'glow' kože, ali stiže upozorenje stručnjaka

Novi viralni napitak preplavio je TikTok, a tisuće korisnika tvrde da im svakodnevna čaša "Glow Juicea" daje zdraviji i blistaviji izgled kože. Iako stručnjaci potvrđuju da iza trenda postoji znanstveno objašnjenje, upozoravaju da rezultati nisu baš onakvi kakvima ih društvene mreže predstavljaju.

Od početka ljeta društvenim mrežama kruže brojni videi u kojima korisnici pripremaju takozvani Glow Juice, jednostavan napitak od soka od mrkve i kokosove vode kojem mnogi dodaju limunov sok, đumbir ili kurkumu. Hashtagovi poput #CarrotGlow i #BareFaceSummer prikupili su milijune pregleda, a influenceri tvrde da je upravo ovaj napitak razlog zbog kojeg njihova koža izgleda blistavo i zdravo, prenosi Večernji list.

Za razliku od brojnih viralnih beauty trikova, ovaj trend ipak ima određenu znanstvenu podlogu. Glavni sastojak, sok od mrkve, bogat je beta-karotenom – pigmentom koji organizam pretvara u vitamin A, važan za normalnu funkciju kože. Dermatolog dr. Timm Golüke objašnjava da redovit unos većih količina beta-karotena može s vremenom utjecati na nijansu kože te upozorava da se rezultati neće pojaviti preko noći: „Ako se promjena i pojavi, neće biti vidljiva nakon nekoliko dana. Potrebni su tjedni redovitog unosa većih količina beta-karotena, a rezultat se razlikuje od osobe do osobe.”

Drugim riječima, ovaj napitak neće stvoriti preplanuli ten niti može zamijeniti sunčanje. Stručnjak upozorava da kod osoba koje kroz dulje razdoblje unose veće količine beta-karotena može doći do nakupljanja pigmenta u površinskom sloju kože, zbog čega ona poprima topliju, zlatno-žućkastu nijansu. Ova se pojava naziva karotenemija, bezopasna je i prolazna te nestaje nakon smanjenja unosa beta-karotena, prenosi premiummedicalcircle.com.

Iako se kokosova voda često predstavlja kao važan dio ovog beauty napitka, stručnjaci ističu da njezina najveća prednost nije u njezi kože, nego u hidrataciji. Sadrži elektrolite, posebno kalij, pa može pomoći u nadoknadi tekućine nakon boravka na suncu ili tijekom velikih vrućina. Dr. Golüke smatra da naziv „glow” može stvoriti pogrešna očekivanja te ističe: „Koža zbog toga automatski ne postaje zdravija niti blistavija. Ono što mnogi doživljavaju kao ‘glow’ zapravo je blaga zlatno-narančasta nijansa površinskog sloja kože uzrokovana beta-karotenom.”

Istraživanja pokazuju da prehrana bogata karotenoidima doista može blago promijeniti ton kože, a mnogi takav izgled doživljavaju svježijim i zdravijim. Istovremeno, stručnjaci naglašavaju da taj učinak nije dramatičan te da nikako ne može zamijeniti kremu sa zaštitnim faktorom ili druge oblike zaštite od sunca. Ako želite isprobati viralni recept koji je osvojio društvene mreže, za jednu čašu bit će vam potrebno 100 ml soka od mrkve, 100 ml kokosove vode, sok četvrtine limuna, nekoliko kockica leda i malo svježe naribanog đumbira. Sve sastojke ulijte u čašu s ledom, lagano promiješajte i poslužite odmah dok je piće dobro rashlađeno. Iako ne postoji jamstvo da ćete nakon nekoliko dana imati blistaviji ten, riječ je o osvježavajućem ljetnom napitku koji se lako uklapa u uravnoteženu prehranu, ali nije zamjena za pravilnu njegu kože i zaštitu od sunca.