TikTok je poludio za ovim proizvodima, a sada stižu i u Hrvatsku

Beauty scena u Hrvatskoj dobiva novo ime koje će posebno razveseliti ljubiteljice šminke i trendova s društvenih mreža. SHEGLAM, kozmetički brend koji je posljednjih godina osvojio TikTok, stiže u Müllerove poslovnice, a među proizvodima koji će se naći u ponudi bit će i neki od njegovih najvećih viralnih hitova.
Dolazak popularnog brenda Müller je najprije najavio na Instagramu, i to kratkim videom koji je potaknuo nagađanja među pratiteljima. U središtu pozornosti bila je zamućena ružičasta ambalaža, uz poruku „Coming soon...”.
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„Blurali smo proizvod, ali nismo sigurni da smo vas uspjeli zavarati. Prepoznajete li brend koji uskoro stiže na naše police? Hint: beauty zajednica ga jednostavno obožava”, poručili su iz Müllera.
Ubrzo je postalo jasno da je riječ o SHEGLAM-u, čiji će proizvodi, prema najavi trgovca, od ovoga tjedna biti dostupni u odabranim poslovnicama. Spominje se i mogućnost dolaska brenda u Bipu, no ta informacija zasad nije službeno potvrđena.
Od TikTok videa do polica hrvatskih drogerija
SHEGLAM je osnovan 2019. godine, a prepoznatljivost je izgradio zahvaljujući pristupačnim cijenama, atraktivnoj ambalaži i proizvodima koji su se brzo proširili društvenim mrežama.
Veliku ulogu u njegovoj popularnosti odigrali su beauty kreatori na TikToku, čije su recenzije i demonstracije šminkanja pojedine proizvode pretvorile u viralne favorite.
Među najpoznatijima su tekuća rumenila, koja su zahvaljujući svojoj teksturi, pigmentaciji i načinu nanošenja postala jedan od najprepoznatljivijih proizvoda brenda.
Osim popularnih rumenila, Müller je predstavio još nekoliko proizvoda koji bi mogli privući pozornost ljubiteljica make-upa.
Jedan od njih je Glass Lock Air Gloss, sjajilo za usne koje je osmišljeno kako bi pružilo izražen, gotovo zrcalan sjaj bez neugodnog osjećaja ljepljivosti.
U ponudi će biti i Insta-Ready Powder Duo, praktičan proizvod koji objedinjuje dvije vrste pudera. Kompaktni dio namijenjen je području oko očiju, dok se puder u prahu koristi za matiranje ostatka lica i završno fiksiranje šminke.
Za one koje vole sjajne i efektne lookove tu je Crystal Jelly sjenilo u stiku. Njegova gelasta tekstura i svjetlucave čestice omogućuju postizanje sjajnog efekta na kapcima, kakav se često može vidjeti u popularnim beauty tutorialima.
Viralni favoriti sada dostupniji hrvatskim kupcima
Dolaskom SHEGLAM-a u fizičke trgovine hrvatski kupci dobit će priliku uživo razgledati dio proizvoda koje su dosad često viđali u recenzijama i videima na društvenim mrežama.
Iz Müllera su zasad predstavili tek dio asortimana, s naglaskom na najpopularnije proizvode brenda. Ostatak ponude kupci će moći istražiti u odabranim poslovnicama.
Za ljubiteljice beauty trendova to znači da će neki od najpoznatijih TikTok make-up favorita uskoro biti dostupni i na policama domaćih drogerija.