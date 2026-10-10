Tijelo žene pronađeno u Maksimiru

U zagrebačkom parku Maksimir jučer je u jutarnjim satima pronađeno tijelo ženske osobe. Policijskim očevidom utvrđen je identitet preminule žene, a poznate su i prve informacije o okolnostima njezine smrti.
Tijelo je pronađeno oko 7.10 sati, a u trenutku pronalaska identitet žene nije bio poznat.
Provedenim očevidom utvrđeno je da je riječ o 63-godišnjakinji.
Prema dosad utvrđenim informacijama, na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.
Tijelo preminule žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Točan uzrok smrti zasad nije naveden.
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