Tijelo pronađeno u moru kod Krka, potraga za još jednim brodolomcem se nastavlja

U moru kod otoka Krka jutros je pronađeno beživotno tijelo, izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka). Tijelo je uočeno tijekom zračne pretrage policijskim helikopterom, dok se na tom području nastavlja koordinirana akcija traganja za još jednim brodolomcem.

Tijelo uočeno iz policijskog helikoptera

Dojava o pronalasku beživotnog tijela u moru u uvali Orgul na otoku Krku zaprimljena je u MRCC Rijeka u četvrtak, 13. kolovoza, u 8.08 sati, posredstvom Operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova Primorsko-goranske županije. Tijelo je uočeno tijekom zračne pretrage policijskim helikopterom, nakon čega je na lokaciju odmah upućena spasilačka brodica Lučke kapetanije Senj.

Nedugo nakon dolaska na mjesto pronalaska službenici senjske Kapetanije izvukli su tijelo iz mora te ga prevezli u Novi Vinodolski, gdje su ga preuzeli policijski službenici. Identitet pronađene osobe zasad nije službeno utvrđen, a sva daljnja postupanja vezana uz pronalazak tijela i utvrđivanje identiteta u nadležnosti su policije.

Potraga nastavljena odmah nakon razdanjivanja

Koordinirana akcija traganja za preostalim jednim brodolomcem nastavljena je jutros odmah nakon razdanjivanja te se, prema informacijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, provodi istim intenzitetom. U potrazi sudjeluju spasilačke brodice Lučke kapetanije Senj i Lučke kapetanije Rijeka, Ispostave Lučke kapetanije Novi Vinodolski te plovila Postaje pomorske i aerodromske policije Rijeka. Akcija se provodi i uz suradnju i podršku resursa Obalne straže Republike Hrvatske.

Po potrebi se uključuju HGSS i policija

Ako bude potrebno, u akciju traganja bit će uključeni i službenici Policijske postaje Crikvenica te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Potraga za nestalim brodolomcem tako se nastavlja na području Kvarnera, dok će identitet osobe čije je tijelo jutros pronađeno kod Krka biti poznat nakon policijskog postupanja.