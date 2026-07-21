Tijelo Filipa Mihalića navodno je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti

Filip Mihalić (27), poduzetnik iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, preminuo je tijekom boravka u inozemstvu. Kako se neslužbeno doznaje, njegovo tijelo nalazi se u Dominikanskoj Republici, a uzrok smrti zasad nije poznat. Navodno mu je pozlilo.

O slučaju se oglasilo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"U tijeku su intenzivne provjere te za sada nema službene potvrde navedene informacije o smrti navedenog hrvatskog državljanina. Po primitku potvrde, o istom ćemo vas bez odgode izvijestiti", poručili su iz MVEP-a.

Podsjetimo, Filip Mihalić dospio je u fokus javnosti zbog afere s krivotvorenim brzim antigenskim testovima za COVID-19. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u prosincu prošle godine podignulo je optužnicu protiv njega i njegova oca Anđelka, tereteći ih da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna lažnih antigenskih testova. Prema navodima optužnice, na taj su način ostvarili protupravnu imovinsku korist od gotovo 450 tisuća eura.