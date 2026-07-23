Tijat će otploviti u novi život? Na ponovljenom pozivu za njegovu kupnju stigle tri ponude

Kako doznaje ŠibenikIN, na ponovljenom javnom pozivu Šibensko-kninske županije za iskazivanje interesa za kupnju broda "Tijat" stigle su tri ponude.

Riječ je o ponudama iz Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije i sva tri ponuđača legendarni bi brod obnovili i koristili ga u turističke svrhe na svom području. Podsjećamo, početna cijena za kupnju "Tijata" u ponovljenom natječaju iznosila je 44.900 eura, a mogao se kupiti i kao 'staro željezo', dakle kupac ga je mogao poslati i u rezalište. Međutim, čini se kako će "Tijat" nastaviti ploviti, ali ne u ovim našim županijskim vodama.

Ponovljeni poziv bio je puno 'blaži' od onog prvog, na kojem se nitko nije javio. Taj poziv bio je usmjeren na pronalazak kupca koji će prepoznati povijesnu i baštinsku vrijednost Tijata, a poseban naglasak stavljen je na plan očuvanja broda i njegov doprinos kulturno-pomorskoj baštini Šibensko-kninske županije. Javio se nije nitko.

"Htjeli smo da brod ostane povezan s našom županijom, ali očito su ti uvjeti stvorili poteškoće oko pronalaska kupca, pa smo ih odlučili pojednostaviti u ovom drugom, ponovljenom pozivu", kazao je župan šibensko-kninski Paško Rakić za ŠibenikIN.

Dodaju kako je sada na stručnim službama da analiziraju sve ponude i pripreme sve za odabir najbolje ponude, nakon čega bi 'Tijat' napokon s Batižela, gdje je privezan od umirovljenja, trebao otploviti u novi život.