Tijarica slavi tradiciju: Stižu 23. Dani komina, pure i bronzina, nastupa Miroslav Škoro

Jedna od najpoznatijih i najposjećenijih kulturno-gastronomskih manifestacija Dalmatinske zagore, „Dani komina, pure i bronzina“, u Tijarici se organizira po 23. put.

Središnji dio svečanosti održat će se u subotu, 1. kolovoza, u organizaciji, kao i do sada, Udruge Pokrenimo Tijaricu. Središte svakog doma u prošlosti bio je upravo komin, mjesto oko kojega se okupljala obitelj, gdje su se uz oganj kazivale priče, pjevala ganga i rera te pripremala jednostavna, ali krepka jela poput pure iz bronzina.

U 18.30 sati počet će priprema jela na kominu (kruh ispod peke, pravljenje masla, kuhanje pure, raštike, juhe od pivca, pečenje uštipaka i drugih delicija). Proslava započinje u 19 sati svečanim mimohodom svih izvođača i kulturno-umjetničkih društava od crkve Svetog Duha do osnovne škole.

U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupit će brojne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine, među kojima su Triljske mažoretkinje, KUD „Posavac“ Vrbanja iz Slavonije, HKUD „Dubrave“ Aladinići, HKUD „Sveti Ante“ Cim iz Mostara, HKUD „Bužan“ Prisoje, KUD „Bukovačko smilje“ Bjelina, HKUD „Peruća“ Hrvace, KUD „Krenica“ Gala, muška pjevačka skupina „Ravnokotarski sokolovi“ te Udruga gangaša župe Radobilja – Katuni – Kreševo.

Vrhunac ove nezaboravne ljetne večeri bit će veliki koncert poznatog glazbenika Miroslava Škore, čije će pjesme dodatno zagrijati atmosferu i zaokružiti ovo veliko slavlje tradicije, pjesme i zavičajnog ponosa u Tijarici.

Za sve posjetitelje u ponudi će biti velik izbor tradicionalnih i ostalih jela i pića. Na ovoj manifestaciji posjetitelji će moći vidjeti tradicionalne rukotvorine i suvenire koje će izložiti vrijedni čuvari etnobaštine.

Organizator svečanosti je Udruga Pokrenimo Tijaricu, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, Grada Trilja, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te Tijaričana koji danas žive na rodnom ognjištu i onih raseljenih diljem Hrvatske i svijeta.